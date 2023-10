Die Stadt Ulm stoppt die Aufnahme von Flüchtlingen. Man werde zumindest diese Woche keine weiteren Menschen mehr aufnehmen, erklärte der Ulmer Oberbürgermeister Czisch (CDU) dem SWR.

Die Stadt Ulm will in dieser Woche keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Das teilte Oberbürgermeister Gunter Czisch mit. "Die Belastungsgrenze ist einfach seit ein paar Wochen überschritten", sagte er im SWR-Interview.

Czisch: Allein 200 neue Geflüchtete am Wochenende in Ulm angekommen

Am Wochenende seien in Ulm weitere 200 Geflüchtete angekommen, die vor dem Messegelände standen, berichtet Czisch. Die Aufnahmekapazitäten seien erschöpft. "Es braucht einen Hilfeschrei aller Kommunen. Deshalb habe ich jetzt die Notbremse gezogen". Czisch, der sich im Dezember in Ulm zur Wiederwahl stellen will, forderte vom Bund einen Richtungswechsel in der Migrationspolitik. Die Zahl der Geflüchteten müsse dringend begrenzt werden, weil sonst immer mehr Notunterkünfte erforderlich würden, erklärte er.

Auch der Gmünder OB fordert eine Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik

Vor zwei Wochen hatte auch der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, Richard Arnold (CDU) gefordert, die Zuwanderung zu begrenzen. Die derzeitige Flüchtlingspolitik sei "Gift für den Zusammenhalt", sagte Arnold in der ARD-Sendung "maischberger".

Unterbringung von Geflüchteten in Ulm auch in Turnhallen und in Hochschule

In Ulm werden derweil neue Plätze für Geflüchtete vorbereitet. Dazu gehörten Unterkünfte in Turnhallen und Hotelzimmern für eine mögliche Belegung, aber erstmals auch Räume in einer ehemaligen Technischen Hochschule im Stadtteil Böfingen. Die Stadt liege bei der Flüchtlingsaufnahme über ihrem Soll, erklärte eine Sprecherin der Stadt. Der Aufnahme-Stopp gelte zunächst für diese Woche.

Aktuell befinden sich den Angaben nach mehr als 2.700 Geflüchtete in der Obhut der Stadt. Knapp 1.200 von ihnen leben in Gemeinschaftsunterkünften und Messehallen.