Die Bundespolizei hat in Mannheim zwei Kinder und einen Jugendlichen erwischt, die bei der SAP-Arena Steine auf Schienen gelegt haben. Ein ICE musste eine Notbremsung machen.

Ein ICE, der auf der Schnellfahrstrecke von Mannheim nach Stuttgart unterwegs war, musste am Montagabend auf Höhe der SAP-Arena eine Schnellbremsung einleiten, weil Schottersteine auf den Schienen lagen. Die Bahnstrecke war für mehr als eine Stunde gesperrt. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, konnten nach einem weiteren Vorfall zwei Jungs im Alter von zwölf und 13 Jahren sowie ein 16-Jähriger ermittelt werden.

Mannheim: Bundespolizei erwischt die Tatverdächtigen

Am Dienstag beobachtete der Lokführer eines anderen ICE, wie an derselben Stelle nahe der SAP-Arena wieder Steine auf Schienen gelegt wurden. Die Bundespolizei fasste kurz darauf in der Nähe die drei Tatverdächtigen. Sie hätten die Taten zugegeben. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen gegen die drei Verdächtigen aufgenommen. Der Vorwurf: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. Allerdings sind die beiden Jüngeren noch nicht strafmündig.

Die Bundespolizei warnt vor solchen Taten und weist darauf hin, dass dadurch Züge entgleisen können. Außerdem könnten weggeschleuderte Steine Menschen in der Nähe schwer verletzten oder sogar töten.