Heidelberg: Frau landet mit Wagen fast auf Bahngleisen

Nach einem Fehler beim Ausparken ist eine Frau aus Heidelberg am Samstag mit ihrem Wagen fast auf die nahegelegenen Bahngleise gestürzt. Die Strecke blieb kurzzeitig gesperrt.

Schauplatz des Unfalls war ein Grundstück in Heidelberg-Schlierbach. Die Anwohnerin des Hauses wollte am Samstagmorgen mit ihrem Wagen aus dem Carport fahren. Beim Rangieren erfolgte laut Polizei ein "Bedienfehler". Der Wagen stürzte daraufhin eine drei Meter tiefe Böschung hinunter und kam in unmittelbarer Nähe von Bahngleisen zum Liegen.

Einsatzkräfte befreien die Frau über den Kofferraum

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war die 52-jährige Fahrerin danach in ihrem Wagen eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie später über den Kofferraum. Eine Spezialfirma übernahm die Bergung des Fahrzeugs mithilfe eines Schwerlastkrans.

Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt

Die Bahnstrecke in Richtung Neckargemünd musste während der Räumungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Es kam zu einzelnen Zugausfällen und Verspätungen. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus.