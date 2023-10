In Schönau ist ein Schulhof eingezäunt, was Schüler und Bürger seit Monaten ärgert. Jetzt soll ein Bürgerentscheid am Sonntag für Frieden im Schulhof-Streit sorgen.

Eine Lösung im Schulhof-Streit wird in Schönau (Kreis Lörrach) am Sonntag erwartet. Denn wegen Sicherheitsauflagen ist der Pausenhof des Schönauer Gymnasiums seit Monaten eingezäunt. Die Bürgerinitiative Stadtraum-statt-Graenzzaun.de möchte den provisorischen Zaun am Schulhof entfernen und stattdessen die Straße vor dem Gymnasium sperren. Bei einem Bürgerentscheid werden die Bürgerinnen und Bürger von Schönau nun darüber abstimmen, ob die Straße vor der Schule unter der Woche von 7 bis 14 Uhr für den Verkehr gesperrt wird. Dann bräuchte es keinen Zaun, um die Schülerinnen und Schüler vor dem Straßenverkehr zu schützen. Im Video der Landesschau Baden-Württemberg erklären die Schulkinder, was sie von dem Zaun halten: Schüler demonstrierten mit Demo und auf Instagram Der Bauzaun hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Auch die Proteste der Schülerinnen und Schüler schaffte es ins Fernsehen. Ihren Ärger zeigten sie aber nicht nur bei Demonstrationen mit Plakaten, sondern auch auf Social-Media. Dort haben sie vier Wochen lang kritische und ironische Beiträge auf ihrem Instagram-Account "THE GRÄNZZAUN" veröffentlicht: Bürgerentscheid Schönau braucht Abstimmungsmehrheit Weil der Schönauer Gemeinderat nicht einlenken wollte, gründete sich die Bürgerinitiative Stadtraum-statt-Graenzzaun.de. Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist erfolgreich, wenn mindestens ein Fünftel aller 1.700 Stimmberechtigten zur Wahl geht. Hintergrund: Der Schulhof-Streit in Schönau Schönauer Schulhof wegen Platzmangels ausgeweitet Seit vielen Jahren wurde der gegenüberliegende Platz vor dem Rathaus offiziell von den Schülerinnen und Schülern als Pausenhof genutzt. Grund ist, dass der ursprüngliche Pausenhof wegen gestiegener Schülerzahlen zu klein geworden war. Der ursprüngliche Schulhof und der Rathausplatz sind allerdings durch eine Straße von einander getrennt. Das birgt die Gefahr von Unfällen. Bauzaun nach vielen Jahren sicherheitshalber aufgestellt Geplant war eigentlich, die Straße zwischen sieben und 14 Uhr für den Verkehr zu sperren, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu garantieren. Das hatte der Gemeinderat allerdings abgelehnt. Die Folge: Die Behörden haben zur Sicherheit angeordnet, dass der ursprüngliche Schulhof abgesperrt wird. Ein Bauzaun führt seither rund um den ursprünglichen Schulhof. Das hat großen Protest bei den Schülerinnen und Schülern sowie bei den Eltern hervorgerufen. Es hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die sich für eine Sperrung der Straße und für den Abbau des Zauns einsetzt.