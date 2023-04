BW-Newsticker am Morgen: Bagger streift Oberleitung, FDP-Haushaltsklage, Ex-AfD-Fraktionschef Gögel vor Gericht

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

8:06 Uhr Scheunenbrand in Malsch In der Nacht hat in Malsch (Kreis Karlsruhe) eine Scheune gebrannt. Die Bewohner der umliegenden Wohnhäuser mussten in Sicherheit gebracht werden. Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unbekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro, verletzt wurde niemand. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Karlsruhe, am 24. April 2023 um 7:30 Uhr.

7:56 Uhr Aktuelle Verkehrsinfos für Baden-Württemberg Es ist Zeit für einen kurzen Blick auf die Straßen in Baden-Württemberg: Auf der A81 Singen Richtung Stuttgart, zwischen Hildrizhausen und Böblingen/Sindelfingen gibt es im Moment fünf Kilometer Stau. Und auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Herbolzheim und Freiburg-Nord stockt es aktuell auf 15 Kilometern, Verzögerung bis zu 20 Minuten. Vorsicht auf der A8 Stuttgart Richtung München zwischen Kirchheim Teck-Ost und Aichelberg ist ein Unfall auf der linken Spur passiert, hier sind Menschen auf der Fahrbahn. Schaut am Besten direkt vor der Fahrt für eure Strecke hier nach, wie die Lage ist: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:40 Uhr Umweltagentur warnt vor Luftverschmutzung Die hohe Luftverschmutzung mit Schadstoffen wie Feinstaub führt einer Schätzung zufolge in Europa jedes Jahr zum vorzeitigen Tod von mehr als 1.200 Kindern und Jugendlichen. Außerdem steigert sie für Heranwachsende das Risiko für Krankheiten im weiteren Lebensverlauf erheblich, wie aus dem heute vorgestellten Berichten der Europäischen Umweltagentur (EEA) hervorgeht. Luftverschmutzung führt Fachleuten zufolge unter anderem zu mehr gefährlichen Asthmaanfällen. Deshalb müsse die Luftverschmutzung an der Quelle, also im Verkehr, in der Industrie und beim Heizen, verringert werden. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 24. April 2023 um 7:30 Uhr.

7:33 Uhr Handelsverband: 9.000 Geschäfte schließen dieses Jahr Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt, dass immer mehr Läden in Innenstädten leer stehen. Der Trend des Ladensterbens werde sich auch im laufenden Jahr weiter fortsetzen, so der Verband. Schätzungsweise 9.000 Geschäfte würden in diesem Jahr aufgeben, so der Handelsverband Deutschland in seiner Prognose. Damit blieben bundesweit abgesehen von Kleinstbetrieben noch 311.000 Geschäfte übrig. 2015 waren es noch über 60.000 mehr. Ein Großteil der Schließungen entfällt laut HDE auf kleinere Fachhändler - auf Modeboutiquen, Schuhläden und Bäckereien. Aber auch etliche Läden in zukunftsorientierten Geschäftsmodelle wie Bio-Fachgeschäfte, Hofläden oder Unverpackt-Läden müssten schließen. Der Handelsverband sieht die Gründe für die Schließungen vor allem in der sinkenden Kaufkraft der Menschen und den steigenden Kosten. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 24. April 2023 um 7 Uhr.

7:22 Uhr 19-Jähriger in Schweizer Alpen gestorben In den Schweizer Alpen ist ein Deutscher von einer Lawine getötet worden. Der 19-Jährige wurde am Säntis-Massiv bei Appenzell von Schneemassen fortgerissen. Sein Begleiter wurde verletzt und mit einem Hubschrauber vom Berg geholt. Bereits am Samstag waren acht Studierende aus dem Raum Konstanz in Vorarlberg in eine Lawine geraten. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 24. April 2023 um 7 Uhr.

7:12 Uhr Erste Evakuierte aus dem Sudan in Deutschland gelandet Die erste Militärmaschine der Bundeswehr mit Evakuierten aus dem Sudan ist am Morgen in Berlin gelandet. An Bord waren 101 Deutsche, ihre Familien und Angehörige weiterer Partnerstaaten, teilte das Auswärtige Amt auf Twitter mit.

6:56 Uhr Ex-AfD-Chef wegen Vorwurf der Schwarzarbeit vor Gericht Weil er einen Strafbefehl wegen Schwarzarbeit nicht akzeptiert hat, muss sich der frühere Chef der AfD-Fraktion im Landtag, Bernd Gögel, einem Prozess am Amtsgericht Pforzheim stellen. Dieses hatte wegen des Vorwurfs des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in elf Fällen eine Geldstrafe in Höhe von 140 Tagessätzen zu je 195 Euro verhängt. Das wären 27.300 Euro. Damit wäre der 68-Jährige vorbestraft. Weil Gögel gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt hat, wird nun heute verhandelt. Pforzheim Vorwurf der Schwarzarbeit Ehemaliger AfD-Fraktionschef Bernd Gögel vor Gericht Wegen des Vorwurfs der Schwarzarbeit muss sich der ehemalige baden-württembergische Fraktionschef der AfD Bernd Gögel ab Montag vor dem Amtsgericht in Pforzheim verantworten. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:47 Uhr Ehepaar tot in ihrem Haus gefunden Ein 70-jähriger Mann und seine 55-jährige Ehefrau sind im bayerischen Altenstadt im Landkreis Neu-Ulm leblos in ihrem Haus gefunden worden. Sie wurden offenbar Opfer eines Verbrechens. Nach Angaben der Polizei hatten Angehörige zuvor versucht, die beiden zu erreichen. Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, starben sie aufgrund von Gewalteinwirkung. Auch die Auffindesituation deute auf einen gewaltsamen Tod hin. Am Tatort unterstützte ein Rechtsmediziner der Universität Ulm die Ermittler. Die genaue Todesursache teilt die Kripo aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Altenstadt Sonderkommission ermittelt Verbrechen in Altenstadt: Ehepaar tot im Haus entdeckt In Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) haben Angehörige am Samstag ein Ehepaar tot in seinem Haus entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:41 Uhr Erst Widerstand, jetzt Wahrzeichen: 30 Jahre Imperia in Konstanz Vor 30 Jahren höchst umstritten, heute gefeiert: die Konstanzer Imperia. Die Skulptur des Bildhauers Peter Lenk wurde am 24. April 1993 im Konstanzer Hafen enthüllt - gegen den Willen des Gemeinderates. Inzwischen ist die Hafenfigur, die eine mittelalterliche Kurtisane darstellt, eines der beliebtesten Touristenziele und Fotomotive in Konstanz. Am kommenden Wochenende wird ihr 30. Geburtstag mit einem großen Hafenfest gefeiert. Die SWR Landesschau Kultur berichtete 1993 von der Enthüllung:

6:20 Uhr Nächste Station Champions League? SC Freiburg voll auf Kurs Dass der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga aus baden-württembergischer Sicht aktuell das Maß der Dinge ist, haben die Breisgauer eindrucksvoll bewiesen - man erinnere sich nur an den Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals in München beim FC Bayern. Und auch in der Liga läuft es - die Mannschaft von Christian Streich hat dem FC Schalke 04 mal so richtig die Grenzen aufgezeigt - am Ende hieß es entsprechend auch 0:4 - aber aus Schalker Sicht. Und Freiburg? Fünf Spieltage vor Schluss steht die Mannschaft fast schon auf Platz 4 - das würde den Einzug in die Champions League bedeuten. Freiburg Fußball | Bundesliga Erst Geburtstag, dann Doppelpack: Freiburgs Michael Gregoritsch feiert Mit seinen zwei Toren hat der Österreicher maßgeblich zum 4:0-Erfolg des SC Freiburg gegen Schalke 04 beigetragen. Gregoritsch und der Sportclub - da haben sich zwei gesucht und gefunden. 22:05 Uhr SWR Sport SWR Fernsehen

6:14 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Der April macht, was er will und so gehts auch weiter mit dem Wetter nach dem recht sonnigen Wochenende: Zu Beginn dieser Woche ist das Wetter wieder unbeständiger. Dichte Wolkenfelder wechseln sich mit Regenschauern ab. Doch die Sonne kann sich auch mal blicken lassen. Allerdings wird es kühler - mit Höchstwerten zwischen 9 Grad im Hochschwarzwald bis 16 Grad am Oberrhein. Mehr Infos im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (34,7 MB | MP4)

6:08 Uhr Tarifeinigung im öffentlichen Dienst Habt ihr diese Einigung am Wochenende mitbekommen? Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen bekommen angesichts der hohen Inflation mehr Geld. Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich auf höhere Tarife. In Baden-Württemberg betrifft diese Einigung 236.000 Beschäftigte, bundesweit sind es 2,5 Millionen Menschen. Im Durchschnitt liegt die Gehaltserhöhung laut der Gewerkschaft ver.di ab 2024 bei mehr als elf Prozent. 2023 gibt es demnach gestückelte Einmalzahlungen als Inflationsprämie, die durch die Nettoauszahlung wie eine vorweggenommene Anhebung der Gehälter bereits in diesem Jahr wirkten. Video herunterladen (31,9 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Stuttgart findet heute die mündliche Verhandlung im sogenannten Organstreitverfahren der FDP-Fraktion gegen den baden-württembergischen Landtag statt. Nach Auffassung der Liberalen verletzt die Kreditaufnahme im dritten Nachtragshaushalt 2021 während der Corona-Pandemie die Regeln der Landesverfassung zur sogenannten Schuldenbremse.

statt. Nach Auffassung der Liberalen verletzt die Kreditaufnahme im dritten Nachtragshaushalt 2021 während der Corona-Pandemie die Regeln der Landesverfassung zur sogenannten Schuldenbremse. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA lädt heute auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart zur politischen Kundgebung ein. Der Verband erwartet mehr als 3.000 Wirtinnen und Wirte aus allen Teilen Baden-Württembergs. Führende Politikerinnen und Politiker der im Landtag vertreten Parteien nehmen im Festzelt Stellung zu Fragen der Branche.

lädt heute auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart zur ein. Der Verband erwartet mehr als 3.000 Wirtinnen und Wirte aus allen Teilen Baden-Württembergs. Führende Politikerinnen und Politiker der im Landtag vertreten Parteien nehmen im Festzelt Stellung zu Fragen der Branche. Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart wird heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg (Main-Tauber-Kreis) fortgesetzt. Dem Mann wird mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen. Er soll bei einer Durchsuchung am 20. April 2022 mit einem Gewehr durch die geschlossenen Rollläden auf 14 Polizisten geschossen haben.