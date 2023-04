Brände in Gernsbacher Wohnhaus und Bruchsaler Recyclingfirma

In der Nacht auf Donnerstag hat es in Gernsbach (Landkreis Rastatt) und Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) Brände gegeben. Die Löscharbeiten an einem Wohnhaus in Gernsbach laufen noch.

Nach ersten Polizeiangaben stand das Haus im Gernsbacher Stadtteil Reichenbach beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Mehrere Bewohner wurden aus dem Gebäude gerettet. Der Brandort ist weiträumig abgesperrt. Derzeit ist unklar, ob sich noch weitere Personen im Haus befinden, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Brand bei Recyclingbetrieb in Bruchsal Am späten Mittwochabend ist in einem Recyclingbetrieb in Bruchsal ein Feuer ausgebrochen. Eine Maschine die Müll zerkleinert soll Feuer gefangen haben, nachdem laut Polizei offenbar eine Batterie in das Gerät gelangt war. Auch benachbarter Müll sei dabei in Flammen geraten. Das Feuer sorgte für starke Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden und konnten gegen Mitternacht beendet werden. Es wurde auch ein Löschroboter eingesetzt.