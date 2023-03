Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Eva Röder.

9:10 Uhr Geflüchteter wird Heimleiter mehrerer Unterkünfte Vor sieben Jahren ist Hassan Aldib aus Syrien geflohen, in den Schwarzwald gekommen, hat deutsch gelernt, ehrenamtlich gearbeitet. Jetzt ist er Heimleiter mehrerer Unterkünfte für geflüchtete Menschen. SWR-Reporterin Petra Jehle hat ihn begleitet: Video herunterladen (111,2 MB | MP4) Die Reportage lief gestern um 19:30 Uhr in SWR Aktuell Baden-Württemberg.

8:17 Uhr Besserer Schutz für jüdische Erinnerungsorte Vor jüdischen Schulen und Synagogen steht sehr häufig Security - das Ergebnis des Hasses auf jüdische Menschen, der nach wie vor sehr präsent ist in Deutschland. Die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP wollen heute Nachmittag einen Antrag in den Landtag von Baden-Württemberg einbringen, der auch jüdische Erinnerungsorte besser schützen soll - und zwar mit staatlicher Hilfe. Stuttgart Initiative im Landtag Stärkerer Schutz von jüdischen Erinnerungsorten in BW beschlossen Demos mit antijüdischen Inhalten auf Plätzen alter Synagogen? Das soll künftig nicht mehr möglich sein. Der Landtag hat das mit Mehrheit beschlossen. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg SWR1 berichtete über das Thema um 8 Uhr.

7:36 Uhr Streich bedauert Ticketdrama vor Europa-League Spiel des SC Freiburg Da hatten sich viele Freiburg-Fans wirklich ins Zeug gelegt, um ihre Mannschaft im Achtelfinale der Europa-League gegen Juventus Turin heute Abend sehen zu können. Weil das Gästekontingent begrenzt ist, wurden einige Fans sogar Juve-Mitglieder. Doch Juventus Turin hat diese Tickets storniert. Trainer Christian Streich bedauert das: "Wir lieben Italien, wir lieben die Vereine ... Aus Freiburg ist es so nah nach Turin, wie wenn wir nach Köln fahren. Es ist uns nahe und deshalb bedauere ich es außerordentlich. Aber die Leute, die diese Entscheidung treffen, müssen sie dann auch verantworten." Was den SC und seine Fans heute Abend erwartet, erfahrt ihr in diesem Artikel: Turin Fußball | Europa League Freiburgs Christian Streich fordert mutigen Auftritt gegen Juve Der SC Freiburg tritt im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Juventus Turin an. Trainer Christian Streich hat Respekt vor dem Gegner, fordert aber von seiner Mannschaft einen mutigen Auftritt.

7:02 Uhr Großbrand in Badenweiler Bei einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Badenweiler (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Millionenschaden entstanden. Ein Mensch wurde durch Rauchgas leicht verletzt. Laut Polizei ist das Feuer am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. In dem Gebäudekomplex wohnen 29 Menschen. Sie mussten von der Gemeinde anderweitig untergebracht werden. Das Gebäude ist offenbar nicht mehr bewohnbar. Bei den Lösch- und Rettungsarbeiten waren 69 Feuerwehrleute mit 31 Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Badenweiler Waren brennende Kerzen schuld? Badenweiler: Millionenschaden nach Brand in Mehrfamilienhaus In einem Mehrfamilienhaus in Badenweiler brach am Mittwochabend ein Feuer aus. 29 Menschen haben vorerst ihr Zuhause verloren. 16:00 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR Fernsehen BW SWR4 berichtete über das Thema um 6:30 Uhr.

6:49 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg Am Donnerstag weht weiterhin starker bis stürmischer Südwestwind. Kleine Erinnerung: Es gibt immer noch eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen bis heute Nachmittag um 15 Uhr. Zunächst müssen wir am Morgen in der Regel mit Regen rechnen. Ab Mittag bleibt es längere Zeit trocken, vor allem im Süden Baden-Württembergs kommt die Sonne heraus. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 16 Grad. Mehr Infos im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (36,7 MB | MP4)

6:17 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Mitarbeitenden der Post haben entschieden, ob sie wieder streiken wollen. Das Ergebnis wird heute bekannt gegeben.

Auf Beteiligung setzt auch die CDU: Sie will sich ein neues Grundsatzprogramm verpassen und ihre Mitglieder sollen mitentscheiden. Dazu veranstaltet die CDU Regionalkonferenzen - heute in Pforzheim mit dem Bundesvorsitzenden Friedrich Merz und dem Landesvorsitzenden Thomas Strobl.

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Gewalttat an einer Frau in Sindelfingen (Kreis Böblingen) könnte ein Gericht heute ein Urteil fällen. Zweifel an der Schuld des mittlerweile 72-jährigen Mannes gibt es zwar nicht, unklar ist aber, ob es sich bei der Tat um Mord oder um Totschlag handelt.

Freiburg-Fans können hoffen: Der SC tritt heute im Achtelfinale der Europa-League gegen Juventus Turin an.

6:02 Uhr Mehr psychische Erkrankungen Das haben wir alles schon mal gehört, selbst erlebt oder in unserem Umfeld mitbekommen. Die Corona-Krise hat viele Menschen enorm belastet - auch psychisch und tut das immer noch. Die Krankenkasse DAK hat jetzt die konkreten Zahlen für das vergangene Jahr. Da haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg so oft wie nie zuvor wegen Depressionen und Ängsten gefehlt - auf 100 Arbeitende kamen 248 Fehltage. Und das obwohl die Pandemie im letzten Jahr gar nicht mehr so gewütet hat. Laut der Landespsychotherapeutenkammer gibt es dafür mehrere Gründe: Zum einen entwickeln sich psychische Krankheiten langsam und zum anderen kamen im vergangenen Jahr noch weitere Krisen hinzu, die die Menschen belasten - der Ukraine-Krieg und die gestiegenen Gas- und Strompreise. SWR1 berichtete über das Thema um 6 Uhr.

6:00 Uhr Guten Morgen! Guten Morgen! Ich bin Eva Röder und ich tickere heute für euch an diesem verregneten Donnerstag. Tiere und Pflanzen freut's. Heute erfahren wir unter anderem, ob die Briefe demnächst wieder länger brauchen. Möglicherweise gibt es demnächst wieder Streiks bei der Post. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag - und Schirm nicht vergessen! Wenn ihr mir etwas schreiben möchtet, erreicht ihr mich per Mail an newsticker-bw@SWR.de. Eva Röder ist unter anderem Redakteurin bei SWR Aktuell Baden-Württemberg und moderiert außerdem das SWR2 Forum. SWR