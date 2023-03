Bei einem Brand im Heilbronner SLK-Klinikum sind am Mittwochabend vier Menschen leicht verletzt worden. Ursache für das Feuer in der Bettenstation war wohl ein technischer Defekt.

Im SLK-Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn hat es am Mittwochabend gebrannt. Dabei sind nach Polizeiangaben vier Mitarbeiterinnen leicht verletzt worden. Sie sind mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Notaufnahme gebracht worden. Den Angaben der SLK-Sprecherin Marlies Kepp zufolge geht es den Mitarbeiterinnen aber gut. Ursache für das Feuer in einem Funktionsraum war vermutlich ein technischer Defekt, so die Polizei. Die betroffene Station sei evakuiert und vorübergehend geschlossen worden.

Wie SLK-Sprecherin Marlies Kepp im SWR Interview mitteilte, konnten aber alle betroffenen Patientinnen anderweitig untergebracht werden.

Die Feuerwehr Heilbronn wurde um 20:13 Uhr über die automatische Brandmeldeanlage des Krankenhauses am Gesundbrunnen...Posted by Feuerwehr Heilbronn on Wednesday, March 8, 2023

Glück im Unglück

Die involvierten Mitarbeiterinnen der betroffenen Station hätten alle richtig reagiert, sagte die Sprecherin. Nur so sei es möglich gewesen, Schlimmeres zu verhindern. Denn auf der Station seien vor allem junge Mütter und ihre neugeborenen Babys untergebracht gewesen.

"Ein dickes Lob und ein großes Dankeschön an die involvierten Mitarbeiterinnen, die einen echt wertvollen Beitrag dazu geleistet haben, dass es glimpflich ausgegangen ist."

Schaden von rund 60.000 Euro

Das Feuer brach den Angaben zufolge kurz nach 20 Uhr auf einer Station der Gynäkologie aus und griff auf Teile eines Zimmers und des Mobiliars über. Dabei sei ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden.

Mitarbeiter des Krankenhauses bemerkten den Brand allerdings umgehend, evakuierten die Station und versuchten, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen. Letztendlich brachte dann die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Räume wurden anschließend mit einem speziellen Be- und Entlüftungsgerät entraucht. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und zwölf Löschfahrzeugen vor Ort.

Derzeit wird nach der genauen Brandursache geforscht. Brandermittler der Feuerwehr seien vor Ort, heißt es.

Bei dem Brand im SLK-Klinikum in Heilbronn soll ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden sein. SWR

Leer stehende Station im Altbau wird hergerichtet

Allen Patientinnen der Station L6 gehe es gut, auch den jungen Müttern und ihren Babys, sagte die Sprecherin. Sie konnten rechtzeitig aus der Gefahrenzone gebracht werden. Der hintere Bereich der Station bleibe vorerst geschlossen. Die Patientinnen wurden am Abend und in der Nacht auf freie Zimmer im Neubau der Klinik verteilt, heißt es. Mittlerweile wurde eine Station im Altbau wieder funktionstüchtig gemacht.

Pressesprecherin Marlies Kepp erläuterte: "Dort werden dann komplett die gynäkologischen Patientinnen untergebracht." Die Wöchnerinnen könnten im vorderen Bereich der betroffenen Station L6 bleiben.