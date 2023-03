Brand in Mehrfamilienhaus in Bad Rappenau

In Bad Rappenau ist am Samstag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Am Samstagvormittag wurde gegen 08:50 Uhr starke Rauchentwicklung und Flammen aus einem Mehrfamilienhaus in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen und über 40 Einsatzkräften an. Der Brand im fünften Stock des Hauses konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude musste komplett geräumt werden. Feuer auf dem Balkon ausgebrochen Der Brand entstand nach ersten Erkenntnissen auf einem Balkon und weitete sich auf die angrenzende Wohnung aus. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro.