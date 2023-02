Bis zu 1.800 Ferkel sterben bei Stallbrand

Bei einem Feuer in einem Ferkelzuchtbetrieb in Creglingen sind am Sonntagnachmittag wohl bis zu 1.800 Ferkel verendet. Die Brandursache ist unklar.

Bei einem Brand in einem Ferkelzuchtbetrieb in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) sind am späten Sonntagnachmittag zwischen 1.500 und 1.800 Ferkel verendet, teilte die Polizei auf SWR-Anfrage mit. Gegen 17 Uhr brach das Feuer in dem Stall aus bislang ungeklärter Ursache aus. Keines der jungen Tiere hat es wohl aus dem Stall geschafft, eine Rettung war beim Eintreffen der Rettungskräfte wohl nicht mehr möglich. Keine Menschen verletzt Menschen wurden laut Polizei bei dem Großbrand nicht verletzt. Anwohner in der näheren Umgebung wurden von den Rettungskräften wegen der starken Rauchgase gewarnt. Das Gebäude sei nicht mehr zu retten. Nach ersten groben Schätzungen der Polizei könnte der Sachschaden bis zu einer Millionen Euro betragen.