Wegen eines Brandes auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ist die Feuerwehr in Bad Friedrichshall im Einsatz. Eine Person wurde am Brandort tot aufgefunden.

In Bad Friedrichshall-Hagenbach (Kreis Heilbronn) ist am Freitagmittag eine Scheune in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde in unmittelbarer Nähe zum Brandort eine Leiche gefunden. Die Umstände sind unklar, die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. SWR

Brand griff von Wohnmobil auf Scheune über

Die Feuerwehr sei gegen 11:25 Uhr informiert worden, sagte der Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Bad Friedrichshall, Marcel Vogt, dem SWR. Am Einsatzort habe er dann ein brennendes Wohnmobil gesichtet, das Feuer habe bereits auf eine Scheune übergegriffen.

Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Die Wasserversorgung habe große Probleme bereitet, nur ein Hydrant sei in der Nähe gewesen. Bis eine Versorgung vom Kocher und einem nahe gelegenen Teich eines Obstguts gelegt wurde, habe es Zeit und Anstrengungen gekostet. 125 Feuerwehrleute mit 30 Fahrzeugen waren im Einsatz.

Leiche am Brandort gefunden

Laut Vogt habe man die tote Person wegen des Feuers nur schwer entdecken können. Genauere Umstände seien hier noch unklar, die Polizei ermittle.

Feuerwehr hat Brand unter Kontrolle

Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle. Die Feuerwehr ist noch damit beschäftigt, Stroh und Heu auf dem Dachboden vollständig zu löschen. Pferde von einer Koppel nebenan seien nicht verletzt worden, die Besitzer kümmerten sich um die Tiere.

Anwohner in Duttenberg, Oedheim und Untergriesheim waren zwischenzeitlich aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung wurde aufgehoben.