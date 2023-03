per Mail teilen

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Eva Röder.

10:00 Uhr Ciao! Ich verabschiede mich für heute. Morgen tickere ich wieder für euch. Bis dahin findet ihr alle wichtigen Nachrichten auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auch im Radio und Fernsehen. Einen schönen Tag noch!

9:43 Uhr Was tun mit 351 Tafeln Schokolade? Wir haben gestern auf Instagram von einem Fall aus Neuenstein (Hohenlohe) berichtet. Da haben zwei Männer versucht 351 Tafeln Schokolade aus dem Supermarkt zu schmuggeln. Es hat nicht geklappt. Wir haben euch gefragt, was man eigentlich mit so viel Schokolade anstellt. Einige von Euch meinten, dass der Vorrat damit fast ein Jahr reicht. lohala2531 vermutet, dass die Diebe Liebeskummer haben. Habt ihr noch weitere Ideen?

9:30 Uhr Frauenhäuser streiken - Debatte im Landtag Eigentlich soll hier jede Frau Zuflucht finden, die das möchte. Doch die Realität sieht anders aus. Zu wenig Geld, zu wenig Plätze - darüber klagen die Frauenhäuser nicht nur in Baden-Württemberg. Und zum Internationalen Frauentag bleiben sie jetzt auch geschlossen. Damit wollen sie Druck auf die politischen Entscheiderinnen und Entscheider ausüben. Der Landtag debattiert heute in zweiter Lesung über einen Gesetzentwurf der SPD zur Ausstattung von Frauenhäusern. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie die Debatte läuft. Lörrach Unsichere Finanzierung und zu wenig Platz Frauenhaus in Lörrach beteiligt sich am bundesweiten Streik Schutz für alle Frauen ohne Ausnahme - das forderten die Autonomen Frauenhäuser am bundesweiten Frauenhaus-Streiktag am Dienstag. Lörrach streikte vor Ort. 16:00 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR Fernsehen BW

7:49 Uhr Unwetterwarnung für den Schwarzwald Wenn ihr heute im Schwarzwald unterwegs seid, müsst ihr besonders gut aufpassen. Hier gibt es eine Unwetterwarnung: Auf dem Feldberg kann es zu orkanartigen Böen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde kommen. Das heißt: Da können Gegenstände umherfliegen und sogar Bäume umstürzen. Baden-Württemberg Deutscher Wetterdienst Unwetterwarnung für Baden-Württemberg In Teilen Baden-Württembergs kann es zu Unwettern kommen. Der Deutsche Wetterdienst informiert laufend.

7:16 Uhr Verkehrsinfos für Baden-Württemberg Schauen wir mal, was auf den Straßen im Land los ist: Aufpassen auf der A81 Singen Richtung Stuttgart, zwischen Gärtringen und Ehningen gibt es eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. Auf der B492 Gundelfingen Richtung Herbrechtingen zwischen dem Abzweig nach Hermaringen und dem Abzweig nach Gingen eine ungesicherte Unfallstelle. Trotz Unwettern in manchen Orten scheint es bisher beim ÖPNV noch keine größeren Probleme zu geben. Alle weiteren Verkehrsinformationen für Baden-Württemberg findet ihr jederzeit hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:02 Uhr Forderung: Femizide sollen als solche bestraft werden Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Frau, Freundin oder Ex-Freundin umzubringen - jeden dritten Tag passiert das auch. Manchmal hören wir dann von einem "Familiendrama". Doch inzwischen ist klar: In vielen Fällen werden die Frauen umgebracht, weil sie Frauen sind. Bisher werden diese Taten häufig nicht als Mord gewertet. Verschiedene Gruppen fordern schon länger, dass der sogenannte Femizid ein eigener Straftatbestand wird - also dass auch der Hass gegen Frauen bei der Urteilsfindung berücksichtigt wird. SPD-Rechtspolitikerinnen und -politiker aus Bund und Ländern starten zum Weltfrauentag eine weitere Initiative. Stuttgart Frauen häufig Opfer von Gewalt und Mord Weltfrauentag: SPD fordert lebenslange Haft für Femizide Immer wieder werden Frauen umgebracht, weil sie Frauen sind. In BW machen einige Aktionen auf Femizide und Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Auch SPD-Politiker sehen Handlungsbedarf. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:53 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg Im Land zieht heute ein Regengebiet auf - die Temperaturen liegen zwischen fünf und 14 Grad. In der Südhälfte Baden-Württembergs frischt der Südwestwind stürmisch auf. Achtung, für den Bereich Freiburg gibt es eine Warnung vor orkanartigen Böen. Mehr Infos zum Wetter gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (39,3 MB | MP4)

6:19 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg An vielen Orten in Baden-Württemberg wird heute wieder gestreikt. Besonders hart könnte es Eltern von Kita-Kindern treffen. Denn die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks mit dem Schwerpunkt auf das Sozial- und Erziehungswesen aufgerufen - und rechnet mit 6.000 Beschäftigten, die die Arbeit niederlegen.

aufgerufen - und rechnet mit 6.000 Beschäftigten, die die Arbeit niederlegen. Heute ist der Internationale Frauentag . Daher werden wir heute immer wieder Frauen in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellen und dabei viele verschiedene Perspektiven beleuchten.

. Daher werden wir heute immer wieder Frauen in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellen und dabei viele verschiedene Perspektiven beleuchten. Passend dazu debattiert der Landtag über die Finanzierung der Frauenhäuser . Sie sind oft überlaufen und finanziell nicht gut genug ausgestattet.

. Sie sind oft überlaufen und finanziell nicht gut genug ausgestattet. Die Abgeordneten des Landtags stimmen am Nachmittag darüber ab, ob die Anzahl der Wahlkreise in Baden-Württemberg um fast die Hälfte reduziert werden soll. Es handelt sich um einen Vorstoß der FDP, die damit eine Aufblähung des Parlaments verhindern will.

6:01 Uhr Erzieherinnen und Erzieher im öffentlichen Dienst streiken Viele Eltern, die ihr Kind in der Kita oder im Hort haben, müssen sich heute eine alternative Betreuung suchen, denn die Erzieherinnen und Erzieher im öffentlichen Dienst streiken. Mit dabei sind auch die Beschäftigten in der Pflege und der Verwaltung. Die Gewerkschaft ver.di setzt damit ihre groß angelegten Warnstreiks fort. Letzte Woche waren zum Beispiel die Mitarbeitenden im ÖPNV dran. ver.di fordert unter anderem 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Baden-Württemberg Schwerpunkt im Zeichen des Weltfrauentages Warnstreik im öffentlichen Dienst: Geschlossene Kitas in BW Der öffentliche Dienst ist zum großen Teil weiblich - viele Frauen arbeiten in Teilzeit. Darauf hat die Gewerkschaft ver.di am Internationalen Frauentag aufmerksam gemacht. 10:00 Uhr Leute SWR1 Baden-Württemberg