Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

10:00 Uhr Ciao ciao Und schon ist der Mittwochvormittag gelaufen und ich verabschiede mich. Morgen begrüßt euch an dieser Stelle meine Kollegin Susanne Veil. Bis dahin findet ihr alle wichtigen Nachrichten auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auch im Radio und Fernsehen.

9:44 Uhr Familie grillt auf Balkon - Dachgeschoss brennt ab Auf dem Balkon grillen? Das kann böse enden, wie ein Fall von gestern Abend aus Essingen (Ostalbkreis) zeigt, bei dem das Dachgeschoss eines Wohnhauses vollständig abbrannte und ein Mann dabei leicht verletzt wurde. Der 50-Jährige hatte laut Polizei mit seiner Familie auf dem Balkon der Wohnung gegrillt und beim Essen bemerkt, dass der Grill in Flammen stand. Der Brand griff schließlich auf das Dachgeschoss über. Vier Stunden war die Feuerwehr mit dem Löschen beschäftigt, beide Wohnungen in dem Gebäude sind nicht mehr bewohnbar.

9:29 Uhr Wer kann am besten Kühe melken? Zugegeben, es hört sich ein wenig komisch an: Elf junge Landwirtinnen und Landwirte treten seit gestern beim Landesmelkwettbewerb in Aulendorf (Kreis Ravensburg) gegeneinander an. Dabei wird mit der Hand, aber auch mit Maschinen gemolken. Die beiden Besten qualifizieren sich für den Bundesentscheid, der dann Ende April in Rheinland-Pfalz stattfindet.

8:44 Uhr Wohnungen für Flüchtlinge: Lörracher Fall in der Politik angekommen Das Thema beschäftigt die Menschen in Baden-Württemberg - und ist jetzt auch ein Fall für die Landes- und Bundespolitik geworden: Die umstrittene Umwandlung von alten Mietwohnungen in Unterkünfte für Flüchtlinge in Lörrach hat diverse Reaktionen hervorgerufen. Am Mittag will sich der parteilose Oberbürgermeister der Stadt, Jörg Lutz, in einer Pressekonferenz äußern und auf Fragen antworten. Der SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Hoffmann für den Wahlkreis Lörrach kritisierte die mangelnde Kommunikation mit den Mieterinnen und Mietern. Der Druck auf die Kommunen, immer mehr Menschen unterzubringen, löse "verzweifelte Maßnahmen" aus, sagte er. "Diese Maßnahme gehört wohl auch dazu". Eine Flüchtlingspolitik, die nicht steuere, sei "leider gesellschaftlicher Sprengstoff", sagte CDU-Innenexperte Philipp Amthor im TV-Sender Welt zu dem Fall. Die Kommunen seien mit der Unterbringung von vielen Flüchtlingen überfordert. So etwas passiere nicht nur in Lörrach, sondern auch anderswo, so Amthor. Lörrach Umwandlung von Mietwohnungen in Flüchtlingsheim umstritten Lörrachs OB will sich zu Wohnungskündigungen äußern In Lörrach sollen 40 Menschen raus aus ihren Mietwohnungen. Die Stadt braucht den Wohnraum für Geflüchtete. Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz will sich am Mittwoch dazu äußern. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

8:29 Uhr In Heilbronn werden die Luftfiltersäulen abgebaut Heute startet die Demontage von insgesamt 26 Luftfiltersäulen in Heilbronn. Diese seien nicht mehr notwendig, weil sich die Luftqualität mittlerweile deutlich gebessert habe, so die Stadtverwaltung. Das sei auf verschiedene Maßnahmen zurückzuführen, etwa weil man das Tempo für Autos von 50 auf 40 km/h reduziert sowie den Radverkehr und den ÖPNV ausgebaut habe. Weil die Schadstoffbelastung in der Luft deutlich gesunken ist, gehören diese Kästen in Heilbronn bald der Vergangenheit an: Die Luftfiltersäulen werden nach und nach abgebaut. SWR Mathias Grimm

8:13 Uhr Am Bodensee beginnen die "Veggiewochen" Nach Fasnet kommt ja die Fastenzeit, doch damit hat diese Aktion, die heute am westlichen Bodensee startet, wohl eher wenig zu tun. Denn dort starten heute die sogenannten Veggiewochen. Bis Ostern gibt es laut den Veranstaltern "Regio Konstanz-Bodensee-Hegau" in rund 20 Restaurants vegetarische Menüs, zum Beispiel fleischlose Austernpilzburger sowie Rotkohl-Steaks. Die Veggiewochen sind der Auftakt eines "kulinarischen Jahres-Fahrplan" am westlichen Bodensee, weiter geht es mit den Kräuterwochen im Mai und Juni, den Fischwochen im September und Oktober sowie den Wildwochen ab Mitte Oktober.

7:58 Uhr 30 Jahre Tafeln: Zahl der Bedürftigen in BW hat sich seit Ukraine-Krieg verdoppelt Vor 30 Jahren wurde in Berlin die erste Tafel gegründet. Seitdem werden die Tafel-Läden als Anlaufstelle immer wichtiger - und immer mehr Menschen sind auf sie angewiesen. Alleine in Baden-Württemberg hat sich die Zahl der Haushalte, die regelmäßig Nahrungsmittel über die Tafel beziehen, seit vergangenem Jahr fast verdoppelt. Ein Überblick über die aktuelle Lage. Video herunterladen (3,6 MB | MP4)

7:39 Uhr Debatte um VfB-Regenbogentrikot Beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg will der VfB Stuttgart in einem neuen Trikot auflaufen. Statt des traditionell roten Brustringes sollen dann Regenbogenfarben das Shirt der Schwaben zieren. Damit will der Verein ein Zeichen für Vielfalt setzen. In den Sozialen Medien wird die Mitteilung des Clubs teils kontrovers diskutiert. Neben zahlreichen Likes und Lob gibt es auch kritische Stimmen, die die Konzentration aufs Sportliche und den Klassenerhalt fordern oder den Sinn der Aktion in Frage stellen. Was haltet ihr vom "Vielfalttrikot" des VfB? Beteiligt euch gerne auf unserem Instagram-Kanal an der Diskussion! Debatte um VfB-Regenbogentrikot

7:26 Uhr Verkehrsinfo für BW Der Berufsverkehr rollt an - und der Blick auf die Straßen verrät insbesondere für Autofahrer auf der A81 rund um Stuttgart nichts Gutes. Kurz vor dem Engelbergtunnel in Fahrtrichtung von Heilbronn kommend steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Aktuell staut es sich auf rund acht Kilometern. Ebenfalls etwas mehr Zeit muss man (wie fast täglich) auf der A8 mitbringen, wenn man rund um Pforzheim unterwegs ist. In Richtung Stuttgart stockt es in der Baustelle auf etwa fünf Kilometer. Gleich ganz gesperrt ist derzeit die B523 von Tuttlingen in Richtung Schwenningen bei Tuningen wegen einer Unfallaufnahme. Laut Polizei wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Eure Strecke ist nicht mit dabei? Dann findet ihr alle weiteren Verkehrsmeldungen hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:09 Uhr Warnstreik bei der Müllabfuhr in Stuttgart Nach dem großen Faschingsumzug durch Stuttgart gestern ist an vielen Stellen der Müll liegengeblieben. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Beschäftigten bei der Abfallwirtschaft zum Warnstreik aufgerufen. Damit nicht genug: Die Mitglieder haben laut der Gewerkschaft entschieden, die Beschäftigten der Abfallwirtschaft Stuttgart heute erneut zum Warnstreik aufzurufen. Damit will man vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeberseite ausüben. Über die gestrigen Warnstreiks haben wir bereits berichtet. Hier gibt es alles Wissenswerte dazu: Video herunterladen (7,1 MB | MP4)

6:53 Uhr Wetterbericht für BW: Diesig durch Saharastaub? Das Wetter in Baden-Württemberg soll am heutigen Mittwoch noch einmal sehr mild werden. In weiten Teilen des Landes ist am Vormittag Sonne vorhergesagt, mit einigen Schleierwolken am Himmel. Zum Nachmittag soll es dann zunehmend bewölkter werden, aber trocken bleiben. Die Temperaturen schwanken zwischen 11 und 15 Grad. Wegen Sandpartikeln aus der Sahara könnte es auch hier und da etwas diesig werden. Mehr Infos zum Wetter gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,5 MB | MP4)

6:36 Uhr Aschermittwoch - da geht es auch Politisch hoch her Derbe Sprüche im Bierzelt und verbale Angriffe auf den Gegner: Dafür ist der Politische Aschermittwoch berüchtigt. Während der Corona-Pandemie mussten die Traditionsveranstaltungen mal ins Internet ausgelagert, mal ganz abgesagt werden. Jetzt wird wieder live vor Ort dem politischen Gegner mal so richtig die Meinung gegeigt. In vielen Orten Baden-Württembergs laden die großen Parteien des Landes zu ihren Veranstaltungen. Hier geht's zur Übersicht: Baden-Württemberg Traditionelle Zusammenkunft der Parteien Politischer Aschermittwoch in BW - Kretschmann kritisiert Wagenknecht Die meisten Parteien im BW-Landtag haben heute zum Politischen Aschermittwoch eingeladen. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) kritisierte die Wagenknecht-"Friedensinitiative". 12:00 Uhr SWR4 BW Aktuell am Mittag SWR4 Baden-Württemberg

6:17 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Politischer Aschermittwoch : Heute kommen in Baden-Württemberg traditionell die meisten Parteien im Landtag zum Politischen Aschermittwoch zusammen. Nur die AfD veranstaltet kein Treffen auf Landesebene. Bei den Grünen ist Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir als Gastredner in Biberach eingeladen, NRW-Innenminister Herbert Reul tagt mit der CDU in Fellbach (Rems-Murr-Kreis), während SPD und FDP in Ludwigsburg und Karlsruhe ihre Treffen abhalten.

: Heute kommen in Baden-Württemberg traditionell die meisten Parteien im Landtag zum Politischen Aschermittwoch zusammen. Nur die AfD veranstaltet kein Treffen auf Landesebene. Bei den Grünen ist Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir als Gastredner in Biberach eingeladen, NRW-Innenminister Herbert Reul tagt mit der CDU in Fellbach (Rems-Murr-Kreis), während SPD und FDP in Ludwigsburg und Karlsruhe ihre Treffen abhalten. Nach einem Leichenfund in einem Stuttgarter Parkhaus beginnt heute der Prozess gegen den Ehemann des Opfers. Dem 33 Jahre alten Mann wird Mord vorgeworfen. Demnach soll er die 32-jährige Frau im Juli 2022 während einer Autofahrt erschossen haben. Einen Tag später war die Leiche in einem Parkhaus gefunden worden.

beginnt heute der Prozess gegen den Ehemann des Opfers. Dem 33 Jahre alten Mann wird Mord vorgeworfen. Demnach soll er die 32-jährige Frau im Juli 2022 während einer Autofahrt erschossen haben. Einen Tag später war die Leiche in einem Parkhaus gefunden worden. 80. Todestag von Hans und Sophie Scholl: Am 22. Februar 1943 wurden Hans und Sophie Scholl von den Nationalsozialisten zum Tode verurteilt und am selben Tag hingerichtet. Sie engagierten sich in der Widerstandsgruppe "Weiße Rose".

6:00 Uhr Heilbronn: Polizei nimmt mutmaßlichen Raser fest Nach einem tödlichen Unfall Mitte Februar in Heilbronn hat die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher festgenommen. Der 20-Jährige soll für den Tod eines Familienvaters verantwortlich sein. Laut den Beamten besteht der Verdacht des Totschlags und des versuchten Totschlags in drei Fällen. Demnach soll er in der Heilbronner Wollhausstraße mehr als doppelt so schnell unterwegs gewesen sein als erlaubt, also mindestens 80 km/h in der 40er-Zone gefahren sein. Das sagte Petra Rutz vom Polizeipräsidium Heilbronn unseren Kollegen zur Festnahme: