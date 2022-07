Nach dem Tod einer 32-jährigen Frau in Stuttgart-Bad Cannstatt richtet sich der Tatverdacht gegen den Ehemann. Dieser hat sich laut Polizei möglicherweise ins Ausland abgesetzt.

Die Frau war am Montagmittag tot in einem Fahrzeug in einem Parkhaus gefunden worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Beamtinnen und Beamten davon aus, dass der 36-jährige Ehemann seine von ihm getrennt lebende Frau getötet und in dem Parkhaus zurückgelassen hat, teilte das Polizeipräsidium Stuttgart am Dienstagnachmittag mit.

Die 32-Jährige war am Montagmorgen als vermisst gemeldet worden. Später wurde sie tot in einem Parkhaus gefunden. 7aktuell

Tote Frau in Parkhaus von Mercedes-Benz entdeckt

Der Tatverdächtige ist laut Polizei auf der Flucht. Möglicherweise habe er sich in die Türkei abgesetzt. Zeugenbefragungen haben ergeben, dass sich der Tatverdächtige am Wochenende mit der Frau treffen wollte.

Am Montagmorgen wurde die Frau von einem Angehörigen als vermisst gemeldet. Wenige Stunden später fanden Beamte die Frau in dem Parkhaus für Mercedes-Mitarbeitende. Das Parkhaus ist öffentlich zugänglich.

Polizei: Kein Zusammenhang mit Fund von zwei Männer-Leichen

Ebenfalls am Montag wurden in Stuttgart die Leichen von zwei Männern gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es keinen Zusammenhang zu dem Tod der Frau gibt.