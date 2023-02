Der VfB Stuttgart hat ein neues Vielfaltstrikot vorgestellt. Der Brustring ist dabei in Regenbogenfarben gefärbt. In den Sozialen Medien wird das kontrovers diskutiert.

Beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga will das Team des VfB Stuttgart ein Vielfaltstrikot tragen. Dabei ist der Brustring nicht wie beim normalen Heimtrikot in Rot, sondern in Regenbogenfarben gehalten. In den Sozialen Medien bekommt die Mannschaftskleidung tausende Likes, wird aber auch kontrovers diskutiert.

Kritik an Trikot mischt sich mit Frust wegen Abstiegskampf

Unter einem Beitrag des Vereins bei Instagram, in dem das Trikot vorgestellt wird, kommentiert etwa ein User: "Vielleicht mal lieber darum kümmern, dass wir in der Liga bleiben." Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion argumentieren in dieselbe Richtung: "Vielleicht mal Fokus auf Fußball?", heißt es da beispielsweise. Oder: "Konzentriert euch aufs Sportliche und nicht immer auf politische Zeichen."

Unter diesen Kommentaren reagieren andere Beteiligte mit Gegenargumenten - oft mit Unverständnis und ironischem Unterton: Beispielsweise würden viele nicht wissen, dass die Mannschaften ihre Trikots selbst designen und deshalb eine Woche nicht trainieren würden, so ein User. Ein weiterer Teilnehmer kommentiert eine Gegenfrage: "Meinst du die Spieler haben sich hingesetzt und das Trikot-Design gemacht?"

Enttäuschung über kritische Reaktionen

Andere nehmen die Aktion in Schutz. "Schade wie manche reagieren", ist bei Instagram zu lesen. Oder: "Wichtige und gute Message, jeder der hier meint, grundlos was dagegen haben zu müssen, kann sich ja gerne einen neuen Verein suchen, ihr werdet nicht vermisst."

Ein anderer Teilnehmer schreibt: "Bin stolz, dass mein Verein sich dafür einsetzt." Einige bringen auch ihr Unverständnis über die Kritik an dem Trikot zum Ausdruck: "Wie man bei so einem Thema motzen kann, bleibt mir ein Rätsel."

Teilnehmer halten Aktion nicht für notwendig

Manche sind auch der Meinung, dass es nicht nötig sei, mit dem Vielfaltstrikot ein Zeichen zu setzen. "Ich finde es ehrlich gesagt mittlerweile auch übertrieben mit dem Vielfalt-Gedöns. Wenn jeder seine Toleranz im täglichen Leben mal wirklich ausüben würde, bräuchten wir nicht diesen Regenbogen-Hype! Manchmal frage ich mich, ob es wirklich ernst gemeint ist oder einfach nur ein weiteres Trikot, um Geld zu machen", heißt es in den Kommentaren. Ein anderer User schreibt: "Vielfaltstrikot? Sonst habt ihr keine Sorgen? Ich bin seit 40 Jahren VfBler, ich denke es reicht langsam mit dem Vielfaltstheater. Wir leben es doch vor im Fußball. Also bitte nicht übertreiben."

Viel Zuspruch bekommt der Kommentar eines Fan-Accounts. Dort steht: "Für alle Leute, die sich über ein Regenbogentrikot so dermaßen aufregen können, genau wegen euch ist sowas weiterhin nötig. Genau wegen Leuten wie euch braucht man eben solche Aktionen, da es weiterhin nicht akzeptiert wird, obwohl es so normal sein sollte."

Nicht zum ersten Mal bunte Version des Heimtrikots

Es ist nicht das erste Mal, dass die Spieler des VfB Stuttgart ein Trikot mit Regenbogenfarben tragen. In der Saison 2020/2021 trat der Verein bereits gegen Mainz in einem solchen Heimtrikot an und wollte damit laut Pressemitteilung ein Zeichen für ein vielfältiges Miteinander setzen.