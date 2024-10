Nicht nur die Wirtschaft schwächelt - auch die Honig-Produktion läuft nicht so gut. Fast sieben Kilo weniger produziert ein Volk im Vergleich zum Vorjahr.

Nicht nur die Erwartungen an die Wirtschaftsleistung waren in diesem Jahr höher. Auch die Bienen haben weniger Honig produziert.

Bienen in BW produzieren 2024 weniger Honig

Durchschnittlich 22,7 Kilogramm Honig haben Imkerinnen und Imker in Baden-Württemberg laut Umfragen des Fachzentrums Bienen und Imkerei geerntet. Im gleichen Zeitraum 2023 waren es noch 29,6 Kilogramm.

Rund 1,1 Millionen Bienenvölker und 170.000 Imkerinnen und Imker soll es schätzungsweise bundesweit geben. Für die meisten von ihnen ist es ein Hobby oder ein Nebenerwerb.

Honig-Preis steigt nur leicht

In den meisten Fällen verkaufen Imkerinnen und Imker in Deutschland ihren Honig an der Haustür, an Kollegen oder auf Wochenmärkten. Dabei ist der Preis seit letztem Jahr um knapp zwei Prozent gestiegen.