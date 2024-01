Landwirte in BW protestieren heute gegen die Sparpläne der Bundesregierung beim Agrardiesel. Wir berichten live über Demos mit Traktoren, Kundgebungen und Verkehrsbehinderungen.

10:24 Uhr Unangemeldeter Protest: Traktoren fahren über A81 bei Böblingen Auf der A81 bei Böblingen sind heute Morgen mehrere Traktoren auf der Autobahn unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Fahrzeuge Teil einer nicht angemeldeten Protestaktion der Bauern. Traktoren ist das Fahren auf der Autobahn verboten. Im Vorfeld getroffene Abmachungen der Polizei mit den Organisatoren bei angemeldeten Protestaktionen hätten die Autobahn explizit ausgenommen. Im Landkreis Böblingen waren laut Polizei ursprünglich fünf Proteste angemeldet. Durch die vielen unangemeldeten Aktionen sei Böblingen ein Schwerpunkt geworden. Auch auf der Bundesstraße 64 kam es zu einem Stau.

9:35 Uhr Karlsruher Kreuz mit 100 Traktoren blockiert Das Karlsruher Kreuz bei Bretten war heute Morgen circa eine Stunde lang teilweise blockiert. Laut Organisator Alexander Kern waren die Landwirte aus der Region mit rund 100 Traktoren gekommen, um die B35 zu sperren. Nach Angaben der Polizei waren die Landwirte kooperativ und ansprechbar. In Richtung Bruchsal und in Richtung Stuttgart hatte sich ein Rückstau von 1,5 Kilometern gebildet. Was in Karlsruhe und der Region sonst noch los ist, könnt ihr in unserem regionalen Liveblog verfolgen: Karlsruhe, Pforzheim, Bruchsal, Bretten Jetzt live Liveticker: Bauernproteste in Karlsruhe, Pforzheim, Rastatt, Bruchsal und Bretten Die Landwirte im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, Landkreis Rastatt und Pforzheim protestieren gegen die drohenden Subventionskürzungen. Das passiert gerade in der Region. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:23 Uhr Freiburg: Traktoren blockieren Abfahrten Nach SWR-Informationen haben Landwirte Autofahrer auf der B31 in Freiburg vorsätzlich daran gehindert, die Ausfahrten zu benutzen. Manche Traktoren scherten extra aus und beschleunigten, um eventuelle Lücken noch schnell zu schließen. Auch auf der B31 in Freiburg stadteinwärts wird bei den bundesweit stattfindenden Bauernprotesten der Verkehr behindert. SWR Robert Wolf

9:11 Uhr Mannheim und Rhein-Neckar: Wo es sich wegen der Proteste staut Auch in der Rhein-Neckar-Region kommt es zu Behinderungen im Berufsverkehr. Schwerpunkte sind Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis), der Raum Heidelberg und Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis). Seit heute Morgen um 6 Uhr blockieren Bauern mit ihren Traktoren den Weinheimer Saukopftunnel. Die rund 100 Fahrzeuge legten auch den Verkehr auf der Westtangente der B38 bei Weinheim lahm, sagte ein Polizeisprecher. Was sonst noch in Mannheim und der Region los ist: Mannheim Sternfahrten und Versammlungen Bauernproteste im Odenwald und Rhein-Neckar: Teilweise Verkehrsbehinderungen Auch in der Rhein-Neckar-Region protestieren Landwirte seit Montagmorgen gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Auf einigen Straßen gibt es Verkehrsbehinderungen.

9:02 Uhr Verfassungsschutz zu rechten Teilnehmern bei Bauernprotesten Der baden-württembergische Verfassungsschutz sieht angesichts der Bauernproteste gegen die Agrardiesel-Kürzungen ein anhaltendes Interesse von Extremisten, das Thema für sich zu vereinnahmen. Aktuell stellen die Verfassungsschützer fest, dass sich Akteure aus dem Bereich der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates mit den Bauernprotesten solidarisieren und für die Demonstrationen werben, so ein Sprecher der Behörde gegenüber dem SWR. Dazu zählen "Querdenker" und "Reichsbürger". Ziel sei es, das Protestgeschehen auszunutzen, um die eigenen extremistischen Positionen zu verbreiten. Eine Unterwanderung oder ein steuernder Einfluss auf die Proteste sei jedoch nicht festzustellen. Auch aus dem Rechtsextremismus gebe es Solidaritätsbekundungen. So hätten die rechtsextremistische Partei Der Dritte Weg und die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative Baden-Württemberg angekündigt, sich daran zu beteiligen. Im April vergangenen Jahres hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz die Jugendorganisation der AfD als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft.

8:55 Uhr Warnung vor Unterwanderung von Rechtsextremen In den vergangenen Wochen wurde heftig darüber diskutiert, ob die Proteste der Bauern von Extremisten unterwandert oder instrumentalisiert werden könnten. So wurden die Vorbereitungen auf die Aktionswoche in den vergangenen Tagen vor allem in sozialen Netzwerken von Aufrufen zu einem Generalstreik begleitet, der in Deutschland rein rechtlich gesehen so gut wie unmöglich ist. Am Donnerstag hatten Landwirte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an der Nordseeküste am Verlassen einer Fähre gehindert. Habeck hatte sich anschließend beunruhigt über die Stimmung in Deutschland gezeigt. Das Bundesinnenministerium warnte vor Versuchen von extremen Kräften, die Bauernproteste zu missbrauchen. Ein Sprecher von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, es sei davon auszugehen, dass insbesondere Akteure aus dem rechtsextremistischen Spektrum wie auch aus dem Spektrum derjenigen, die den Staat delegitimieren wollten, im Verlauf der Protestwoche versuchen würden, Veranstaltungen für eigene Interessen zu instrumentalisieren. Blockierte Fähre Nach blockierter Fähre: Habeck warnt vor aufgeheizter Stimmung Eine aufgebrachte Menge hinderte Vizekanzler Habeck daran, von einer Fähre an Land zu gehen: Für den Grünen-Politiker zeigt der Vorfall, wie aufgeheizt derzeit die Stimmung ist. D…

8:21 Uhr Heilbronn und Umgebung: Stauschwerpunkt im Weinsberger Tal Auch in der Region um Heilbronn haben die Bauernproteste zu einer Reihe von Verkehrsbehinderungen geführt. Stauschwerpunkt war das Weinsberger Tal zwischen Obersulm-Willsbach und Heilbronn über den Weinsberger Sattel. Größere Behinderungen gibt es auch auf der B19 zwischen Künzelsau und Untermünkheim sowie auf der B290 zwischen Wallhausen und Crailsheim. Zu den Protesten im Stadt und Landkreis Heilbronn hatte der Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg im Vorfeld rund 300 Traktoren zu den Protesten erwartet. Was in Heilbronn und der Region noch geplant ist: Heilbronn-Franken Bauernverbände machen ab Montag mobil Bauern wollen trotz Zugeständnissen der Bundesregierung protestieren Ab Montag wollen Tausende Landwirte protestieren, auch in Heilbronn, Bad Mergentheim und im Kreis Schwäbisch Hall. Ein Teilrückzieher der Bundesregierung verhindert den Protest nicht. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

8:13 Uhr Proteste und Verkehrsbehinderungen in Ulm und Region Rund um Ehingen (Alb-Donau-Kreis) staut sich der Verkehr auf allen drei Bundesstraßen, auch zwischen Neu-Ulm und Nersingen staut es sich, betroffen ist auch die B29 bei Aalen-Westhausen (Ostalbkreis). Im Ostalbkreis müssen sich Autofahrer vor allem auf der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen sowie der B290 zwischen Aalen und Ellwangen auf Behinderungen einstellen. Der Bauernverband erwartet bis zu 1.000 Traktoren, die Proteste sollen von 8 bis 17 Uhr dauern. Auch rund um Ulm planen die Landwirte nach Angaben des Bauernverbandes Demozüge mit Traktoren auf Bundesstraßen und an Autobahnauffahrten der A7 und A8. Rund 100 Traktoren blockieren derzeit die A8-Auffahrt Ulm-Ost bei Seligweiler. Was in der Region sonst noch geplant ist: Ulm Behinderungen auch an Autobahnen Bauernproteste rund um Ulm und auf der Ostalb: Hier gibt es Behinderungen Die Bauernproteste treffen auch die Region rund um Ulm und die Ostalb. Auf den folgenden Strecken sollte man deshalb am Montagmorgen und den Folgetagen mehr Zeit einplanen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

8:04 Uhr Staus fast überall in Baden-Württemberg Die demonstrierenden Landwirte und Landwirtinnen behindern heute Morgen an vielen Orten den Verkehr. Nach Auskunft der Polizei in Ulm fahren Traktoren an den Anschlussstellen der Autobahn 7 bei Herbrechtingen/Giengen und Langenau die Straßen auf und ab und lösen so längere Staus aus. "Die Bauern nutzen dafür die Kreisverkehre und blockieren den Verkehr", sagte ein Polizeisprecher. Zu Verkehrsbehinderungen kam es am frühen Morgen auch bei Merklingen, Erbach und Ehingen (Kreis Biberach). Um Biberach herum sind mehrere Bundesstraßen an mehreren Stellen vollständig durch Landwirte blockiert. Im Landkreis Sigmaringen und dem Bodenseekreis sammelten sich laut Polizei landwirtschaftliche Fahrzeuge unter anderem auf der B30 bei Gaisbeuren und auf der B31 bei Uhldingen. Zwischen Oberkirch und Kehl sind seit 5:20 Uhr rund 400 Traktoren und 20 Lastwagen auf der B28 unterwegs, wie die Polizei in Offenburg meldete. Außerdem komme es im Bereich des Grenzübergangs Wintersdorf zu Protestaktionen mit etwa 100 Traktoren. Ein Rückstau auf der B500 sei die Folge.

7:53 Uhr Polizei bittet Bauern: Winterdienste nicht behindern Die Polizei in Ludwigsburg hat an die protestierenden Landwirte appelliert, die Winterdienste nicht zu beeinträchtigen, damit die Fahrbahnen geräumt und gestreut werden können. "Im Landkreis Böblingen sind besonders viele Traktoren im Bereich der Autobahn unterwegs. Dort werden teilweise auch Fahrzeuge des Winterdienstes bei ihrer Arbeit behindert", sagte ein Polizeisprecher. Ein Polizeihubschrauber und auch Drohnen seien im Einsatz, um die Lage im Straßenverkehr besser einschätzen zu können.

7:46 Uhr Jordanei an der B30 bei Biberach Süd blockiert Laut SWR Reporter Johannes Riedel ist das Jordanei Biberach-Süd an der B30 aktuell größtenteils blockiert. Bauernprotest: Erste Blockaden am Jordanei Biberach-Süd. SWR Johannes Riedel

7:28 Uhr Die Gewinne in der Landwirtschaft sind gestiegen Zuletzt haben die landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe hohe Gewinne erzielt - im vergangenen Wirtschaftsjahr im Schnitt mehr als 115.000 Euro. Das zeigt der aktuelle Situationsbericht des Deutschen Bauernverbands. Diese Gewinne würden durch die geplanten Kürzungen etwas schrumpfen. Für die meisten Betriebe dürfte das aber verschmerzbar sein, glauben Branchenkenner.

7:05 Uhr Weitere Verkehrsbehinderungen im Kreis Reutlingen und im Zollernalbkreis Auch im Kreis Reutlingen und im Zollernalbkreis ist schon gut was los: Laut Polizei gab es heute Früh schon Blockaden und Störungen bei Albstadt, Zwiefalten und Bremelau. Die Zwiefalter Steige ist mittlerweile wieder frei, dafür ist jetzt Hochberg betroffen. Weitere Störungen gibt es auf der B465 zwischen Münsingen und Bad Urach sowie auf der L385 zwischen Rottenburg und Weiler. Weitere Verkehrsbehinderungen und Staus in der Region gibt es in Balingen und Winterlingen, auf der B27 auf Höhe Sebastiansweiler sowie in Mössingen im Bereich Edeka.

6:56 Uhr Bundesweite Aktionswoche Die Landwirte in Deutschland werden ab heute bundesweit ihren Frust über die Regierungspolitik vor allem mit Verkehrsstörungen spürbar machen. Pendlerinnen und Pendler müssen sich daher regional auf Beeinträchtigungen im Straßenverkehr einstellen. Bei der Aktionswoche gegen geplante Subventionskürzungen stehen vor allem Blockaden von Autobahnauffahrten, Sternfahrten in größere Städte und langsam fahrende Kolonnen auf dem Programm, wie die Landesbauernverbände mitteilten. Die tatsächlichen Auswirkungen dürften dabei regional sehr unterschiedlich ausfallen. Der Bauernverband wird bei der Aktionswoche vom Spediteursverband BGL unterstützt. Baden-Württemberg Trotz Teil-Rücknahme der Agrarkürzungen Bauern halten an Protesten fest: Hier wird in BW am 8. Januar demonstriert Am Montag wollen Landwirte auch in Baden-Württemberg gegen drohende Subventionskürzungen demonstrieren. An diesen Orten finden Demonstrationen statt. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:44 Uhr Erste Verkehrsbehinderungen auf den Straßen Laut Polizeipräsidium Ludwigsburg gibt es bereits erste Verkehrsbehinderungen durch die Proteste. Demnach haben Landwirte mit ihren Traktoren etwa die Autobahnauffahrt bei Ehningen (Kreis Böblingen) blockiert. Auch die Verbindungsstraße Richtung Hildrizhausen (Kreis Böblingen) ist versperrt. Die Polizei spricht von "massiven Verkehrsbehinderungen" an den Autobahn-Anschlussstellen Böblingen und Sindelfingen - das dürfte für Pendlerinnen und Pendler ein Problem werden. Zudem sind bei Holzgerlingen (Kreis Böblingen) aktuell 150 Traktoren auf dem Weg in Richtung Autobahn. Wie die Polizei außerdem berichtet, ist die Auffahrt auf die B10 bei Münchingen (Kreis Ludwigsburg) durch vier Fahrzeuge blockiert. Und von Neckargröningen in Richtung Ludwigsburg-Poppenweiler ist ein Traktorkonvoi unterwegs. #LB0801Erste 🚧🚜Verkehrsbehinderungen durch die Protestaktionen sind zu verzeichnen. 👉🏻 Bitte habt Verständnis und nehmt Rücksicht. Das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht in Deutschland. Wir versuchen, die Beeinträchtigungen des Verkehrs so gering wie möglich zu halten.