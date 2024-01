Bauernproteste: Verkehrschaos in der Westpfalz möglich

Auch in der Westpfalz sind die Landwirte derzeit nicht gut auf die Sparpläne der Bundesregierung zu sprechen. Am Montagmorgen wollen sie ein Zeichen setzen und Autobahnauffahrten blockieren.

Wer am Montag zwischen 6 und 8 Uhr in der Westpfalz über die Autobahn zur Arbeit muss, sollte sich das gut überlegen. Überall an Autobahnauffahrten wollen die Landwirte nämlich Blockaden einrichten. Wo es überall zu Verkehrsbehinderungen kommt, steht final noch nicht fest. Denn die zuständigen Behörden müssen die großangelegte Protestaktion noch genehmigen. In Pirmasens ist das schon geschehen. Die Stadt hat mitgeteilt, dass im Bereich der L600 eine Blockade mit 50 Traktoren und Schleppern eingerichtet wird. Hier sollen beispielsweise die Auf- und Abfahrten der Blocksbergstraße sowie Winzler- und Bottenbacher Straße blockiert werden. Auch die Stadt Kaiserslautern hat angekündigt, dass es im Stadtgebiet zwischen 15 und 18 Uhr zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird. Diese Sperrungen sind bislang bekannt:

Pirmasens: Am kommenden Montag, 8. Januar 2024, kommt es nach Einschätzungen von Ordnungsamt und Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der L600. Grund ist eine demonstrative Blockade. Zahlreiche Landwirte aus dem Landkreis Südwestpfalz und den Städten Pirmasens und Zweibrücken haben angekündigt, mit 50 Traktoren und Schleppern in den Bereichen der Blocksbergstraße sowie Winzler- und Bottenbacher Straße die Auf- und Abfahrten der Landesstraße 600 zu blockieren. Sie wollen damit gegen die von der Bundesregierung angekündigten Subventionskürzungen bei den Agrarhilfen demonstrieren. Der Deutsche Bauernverband hat zu einer bundesweiten Aktionswoche mit Protesten vom 8. bis 15. Januar aufgerufen. Die Demonstration wurde beim Pirmasenser Ordnungsamt angemeldet und soll ab voraussichtlich 6 Uhr bis gegen Mittag stattfinden. Originaltext, Pressestelle Pirmasens

Zweibrücken: Landwirtschaftliche Kundgebungen sind an folgenden Knotenpunkten von 7.00 bis 12.00 Uhr im Zweibrücker Stadtgebiet angemeldet: Kreisel Bubenhausen bei Überflieger (Gottlieb-Daimler- / L471 /Bubenhauser Str.)

Kreisel zum Baumarkt (Gottlieb-Daimler / Wilkstraße / Zubringer A8)

Kreisel Niederauerbach (Landauer- / Hofenfels- / Pirmasenserstr.)

Kreisel Ortsausfahrt Ixheim (B424 / L465 / Zubringer A8)

Turbokreisel am Outlet (L480 / Europaallee)

Auffahrtsbereiche A8 Contwig Fahrtrichtung Pirmasens und Neunkirchen In diesem Rahmen werden Blockierungen aller Autobahnauffahrten im Stadtgebiet erwartet: Autobahnauffahrten - Kreisel Bubenhausen bei Überflieger (Gottlieb-Daimler- / L471 /Bubenhauser Str.),

Autobahnauffahrten - Kreisel zum Baumarkt (Gottlieb-Daimler / Wilkstraße / Zubringer A8),

Autobahnauffahrten - Kreisel Ortsausfahrt Ixheim (B424 / L465 / Zubringer A8),

Autobahnauffahrten - A8 Contwig Fahrtrichtung Pirmasens und Neunkirchen. In diesem Rahmen werden Blockaden der Kreisverkehre Niederauerbach (Landauer- / Hofenfels- / Pirmasenser Str.) und Turbokreisel am Outlet (L480 / Europaallee) erwartet. Aufgrund der geschilderten Situation bitten wir, im genannten Zeitraum Lastkraftwagenverkehr im Zweibrücker Stadtgebiet zu vermeiden. Auch im Umkreis von Zweibrücken kann es wie landes- und bundesweit zu Verkehrseinschränkungen aufgrund landwirtschaftlicher Kundgebungen kommen. Originaltext, Stadt Zweibrücken

Donnersbergkreis: Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis informiert, dass es am Montag den 08.01.2024 auf der B 48 zwischen der Abfahrt Oberndorf und der Abfahrt Alsenz, infolge einer angemeldeten Demonstration zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen wird. Das genannte Teilstück der B 48 ist ab ca. 06:00 bis voraussichtlich 12 Uhr nicht befahrbar. Umleitungsmöglichkeiten bestehen über die Ortschaften Oberndorf und Alsenz. Zahlreiche Landwirte planen am Montagmorgen, mit ihren Traktoren Autobahnauffahrten zu blockieren. Aus diesem Grund ist in ganz Rheinland-Pfalz mit Verkehrsbehinderungen durch protestierende Landwirte zu rechnen. Originaltext, Donnersbergkreis

Bauern fühlen sich im Stich gelassen

Jürgen Vogelgesang aus Martinshöhe bei Kaiserslautern organisiert die Protestaktionen in der Westpfalz mit. Er ist Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbands Nord- und Westpfalz (BWV) und selbst Landwirt. Die aktuellen Pläne der Bundesregierung seien der Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt. Seit Jahren fühlten sich die Landwirte im Stich gelassen. "Der psychische, gesellschaftliche und politische Druck ist immens gestiegen. Man fragt sich als Landwirt ständig, wie es weitergeht", so Vogelgesang. Dass beispielsweise die Agrardieselentlastung wegfallen soll, verursache bei vielen Landwirten immense Kosten. "Zusammen mit der seit Januar eingeführten CO2-Besteuerung und weiteren Kosten würden für unseren Hof circa 20.000 Euro mehr anfallen", erklärt Vogelgesang.

Jürgen Vogelgesang ist Vizepräsident des BWV Nord- und Westpfalz. Er betreibt in Martinshöhe außerdem einen Milchkuh-Betrieb. SWR

Protestaktion ist Teil einer Aktionswoche

In ganz Deutschland finden ab der kommende Woche ähnliche Aktionen statt. In Mainz ist für Mittwoch zum Beispiel eine große Kundgebung im Regierungsviertel geplant, an der auch Landwirte aus der Westpfalz teilnehmen. Auf die angekündigten Proteste hat die Bundesregierung zumindest teilweise reagiert und eingelenkt. Gestreikt wird trotzdem. Jürgen Vogelgesang hat außerdem die Bundestagsabgeordneten aus der Westpfalz eingeladen, um am Montag mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen. Zugesagt habe bereits Matthias Mieves (SPD).

Verband distanziert sich von Rechtsextremen

Bei ähnlichen Bauern-Protestaktionen wurden in der Vergangenheit unter anderem rechtsextreme Symbole gezeigt. Der BWV Nord- und Westpfalz distanziert sich von solchen Aktionen und will nicht, dass die Protestwoche von Rechten missbraucht wird.