Winzer und Bauern in der Vorder- und Südpfalz wollen sich am Montag an den bundesweiten Protesten gegen die Agrarpolitik beteiligen - mit Folgen für Pendler in der Pfalz.

In der Südpfalz beginnen die Bauernproteste bereits am frühen Montagmorgen. Dort haben der Bauernverband Rheinland-Pfalz und die regionale Gruppierung "Land schafft Verbindung" (LSV Südpfalz) bei der Stadt Landau ab 5:30 Uhr eine Großdemonstration angemeldet, bei der mehrere Straßen blockiert werden sollen. Protestaktion der Landwirte in der Südpfalz - Gummistiefel werden symbolisch "an den Nagel gehängt". SWR Südpfalz: Blockaden an Autobahnen und Bundesstraßen In Landau werden die Winzer und Landwirte laut Stadtverwaltung alle Zufahrten zur A65 mit ihren Traktoren und Landmaschinen blockieren: in Landau-Nord, Landau-Zentrum und Landau-Süd. Außerdem wird die Zufahrt der B38 in Richtung Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) und die B10-Zufahrten nach Landau-Godramstein sowie im Bereich der B10-Anschlussstellen zur A65 in Landau-Nord (Abfahrt auf L512 und L516) zugestellt. Zentrale Pendlerrouten in der Pfalz von Bauerndemo betroffen Auch andere wichtige Pendlerrouten in den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim werden laut Stadtverwaltung betroffen sein. Welche genau und wie der Berufsverkehr umgeleitet werden soll, wollen die Ordnungsämter der Kommunen nun gemeinsam mit der Polizei abstimmen. Kreisel zur A6 bei Grünstadt ebenfalls von Bauern blockiert Offenbar wollen die Landwirte auch den Kreisel blockieren, der bei Grünstadt nahe den Auffahrten zur A6 liegt. Die Landwirte werden für ihre Protestfahrt mit den Schleppern auf Bundesstraßen und Autobahnen rechts fahren, begleitet von Polizei, der normale Verkehr kann überholen. Zentrale Kundgebung in Ludwigshafen Im Ebertpark in Ludwigshafen ist am Montagvormittag eine zentrale Kundgebung geplant, so Johannes Zehfuß, Vizepräsident beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Er erwartet mindestens 1.000 Landwirte aus der Pfalz mit rund 500 Traktoren im Ludwigshafener Ebertpark. Auch in der Vorderpfalz zeigen Landwirte bereits öffentlich ihren Unmut. SWR Worum geht es den Pfälzer Landwirten? Auslöser für die Proteste war, dass die Bundesregierung geplant hatte, die bisherigen Steuerentlastungen bei Agrardiesel und Kfz-Steuer abzuschaffen. Nach neuesten Plänen soll die Entlastung der Kfz-Steuer dauerhaft bleiben. Bei Diesel allerdings wird sie stufenweise zurückgefahren - in diesem Jahr um 40 Prozent, 2025 und 2026 wird jeweils eine weitere Reduzierung um 30% erfolgen, so dass Landwirte ab 2026 den vollen Dieselpreis zahlen müssen. Bauern fordern mehr Entlastung Für den Deutschen Bauenband sind diese Zugeständnisse der Bundesregierung aber nicht ausreichend. Die Landwirte halten an ihren Protesten fest. Aber auch die allgemeine Agrarpolitik ist laut LSV Südpfalz Grund für den Unmut der Landwirte: Es fehle in Teilen der Bevölkerung die Wertschätzung dafür, dass regionale Lebensmittel wertiger und damit auch teurer sein müssen, als die oft unter schlechteren Standards im Ausland produzierten landwirtschaftlichen Produkte. Nach Angaben der Veranstalter wurden alle Bundestagsabgeordneten aus der Region eingeladen, in Ludwigshafen dazu Stellung zu nehmen, wie sie in Berlin über die Kürzungen abstimmen werden. Die Landwirte warnen, dass durch das Streichen der Steuervergünstigungen langfristig immer mehr Betriebe aufgeben müssten.