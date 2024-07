SWR-Redakteur Bianca Brien Privat

Bianca Brien arbeitet seit Mai 2021 bei SWR Aktuell. Als Redakteurin informiert sie die Menschen aus Baden-Württemberg über die tagesaktuellen Nachrichten im Web und auf Social Media. Außerdem ist sie im Netz auch als Host zu sehen. Jeder Tag ist anders - und das gefällt ihr besonders an ihrem Beruf. Seit Juli 2024 ist sie auch in der Abteilung Filmische Formate im SWR tätig. Dort ist sie vor allem für die Social Media-Distribution der Langformate und dem Austausch zur ARD-Mediathek verantwortlich.

Vor dem SWR

Vor ihrer Zeit beim SWR: Bianca Brien ist in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) geboren und aufgewachsen. Nach ihrem Studium in Wien, Augsburg und Schweden hat es sie in die Hauptstadt verschlagen. In Berlin war sie in verschiedenen Redaktionen im Bereich Online, Fernsehen und Hörfunk tätig. Schließlich zog es sie zurück in die Heimat und zum SWR.