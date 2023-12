Seit Wochen funktioniert eine Rolltreppe an der Haltestelle Universität nicht. Studierende reagieren mit Memes, die S-Bahn Stuttgart entschädigt mit Bier.

Die S-Bahn-Stuttgart verlost ein iPhone und schenkt Freibier aus. Der Grund: eine seit Wochen defekte Rolltreppe an der Haltestelle Universität. Seit Oktober funktioniert die Rolltreppe nicht. Studierende machten mit ironischen Memes, die sie an die Rolltreppe klebten, auf den Zustand aufmerksam. Denn seit Wochen ist die Barrierefreiheit an der Haltestelle nicht gegeben.

Wer ohne Stufen an der Haltestelle Universität zurechtkommen will, muss bis zu den Haltestellen Schwabstraße oder Österfeld fahren, dort in eine Bahn in die Gegenrichtung umsteigen, um an der Universität die defekte Rolltreppe zu umgehen. So zumindest hat es zu Beginn die Deutsche Bahn empfohlen. Diese Situation animierte vor allem Studierende dazu, sich Memes zu überlegen und an die kaputte Rolltreppe zu heften. Die S-Bahn Stuttgart reagierte prompt auf die Memes und machte sich die Aktion zu eigen: Sie rief einen Meme-Contest ins Leben, bei dem die Teilnehmenden sogar ein iPhone gewinnen konnten.

Flyer und Freibier: So versuchte die S-Bahn Stuttgart am Dienstag auf den Meme-Contest aufmerksam zu machen. Privat

Defekte Rolltreppe der S-Bahn Stuttgart: Freibier-Aktion und iPhone gewinnen

Nun ging die Aktion in die nächste Runde: Am Dienstag schenkte die Stuttgarter S-Bahn Bier an der Haltestelle Universität aus und verteilte Flyer, in denen der Meme-Contest im Detail erklärt wurde. "Wir wollen deine Rolltreppen-Memes", heißt es auf dem Flyer. Der Preis: ein iPhone 14 - "damit ihr uns NOCH besser folgen könnt", textet die S-Bahn Stuttgart auf dem Flyer. Die Meme-Aktion scheint gemeinsam mit der Studierendenvertretung der Universität Stuttgart (stuvus) organisiert worden zu sein.

Noch bis zu diesem Mittwoch können die kreativ-ironischen Bilder eingereicht und schließlich eine Vorauswahl der Top 5 getroffen werden. Wer letztendlich gewinnt, entscheidet aber wohl die Community: Vom 18. bis 21. Dezember kann diese auf dem Instagram-Account der S-Bahn Stuttgart abstimmen. Damit der Datenschutz auch gegeben ist, hat sich die stuvus bereit erklärt, "Vermittler zu spielen und damit die Anonymität der Personen, die am Gewinnspiel teilnehmen wollen, zu wahren", heißt es auf der Homepage.

Die S-Bahn Stuttgart und die stuvus teilten Flyer aus, die auf den Meme-Contest aufmerksam machten. Privat

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn dem SWR mitteilte, war die Freibier-Aktion spontan von der S-Bahn Stuttgart initiiert worden. Bereits im Oktober habe der Verband Region Stuttgart entschieden, kostenlose Livekonzerte an Bahnhöfen in der Region anzubieten, um die Fahrgäste für die Unannehmlichkeiten zu entschädigen. Die Deutsche Bahn hatte diese Konzerte mit kostenlosen Getränken unterstützt. Von dieser Aktion war noch alkoholfreies Radler übrig, das daher am Dienstag spontan den Studierenden an der defekten Rolltreppe "als Wegzehrung angeboten" wurde, hieß es.

Darum verzögert sich die Reparatur der Rolltreppe

Anfang nächster Woche soll die Rolltreppe an der Haltestelle Universität aber nun wieder einsatzfähig sein, heißt es von Seiten der Bahn weiter. Außerdem soll der Aufzug an der Haltestelle auch wieder in Betrieb sein. Der Grund für den Defekt der Rolltreppe war eine Jacke, die sich in den Kamm der Treppe eingewickelt hatte. Laut Deutscher Bahn wurden dadurch unter anderem mehrere Sensoren, Halter und auch eine Führungsschiene beschädigt. Durch lange Lieferzeiten verzögerte sich die Reparatur.