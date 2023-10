Cremige Kartoffelsuppe mit Lauch und gerösteten Zwiebeln

per Mail teilen

Cremige Kartoffel-Lauchsuppe mit gerösteten Zwiebeln und Speckwürfeln als würzige Einlage: Das ist ein leckeres Mittagessen oder eine pikante Vorspeise.

Koch/Köchin: Eva Eppard

Zutaten für das Rezept

100 g Lauch

1⁄2 l Brühe

50 g Butter

400 g Kartoffeln (gewürfelt)

1 Eigelb

1/8 l Sahne

Pfeffer, Salz

Speck und Zwiebeln, gewürfelt

Zubereitung von Kartoffelsuppe mit Lauch

Den Lauch putzen. Ein Stück vom weißen Ende des Lauchs beiseitelegen.

Den Rest in Stücke schneiden und in der Brühe weichkochen. Danach pürieren und passieren, also durch ein Sieb streichen.

Für die Kartoffelsuppe die Kartoffelwürfel in etwa 30 Minuten weichkochen, mixen, passieren und würzen. Mit dem Eigelb und Sahne verquirlen und die Lauchbrühe dazugeben.

Den weißen Lauch von der Lauchstange in Scheiben schneiden und in die Kartoffelsuppe geben.

Die Suppe je nach Geschmack mit kross gebratenen Speckwürfeln und Zwiebelwürfelchen verfeinern.

Rezept Kartoffel-Lauch-Suppe zum Ausdrucken

Gebratenes Zanderfilet auf Couscous in Sahnesauce

Gebratene Entenbrust auf Apfel-Rotkohl

Übersicht aller SWR Rezepte