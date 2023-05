1848 forderten die Badischen Revolutionäre „Freiheit, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und einen grundlegenden Umbau des Staates. Die Konstanter Ausstellung „Jetzt machen wir Republik!“ zeigt die historischen Ereignisse der Revolution in der Bodensee-Region und stellt aktuelle Bezüge her.

Fünf zeitungslesende Revolutionäre aus Waldkirch: Seltene fotografische Darstellung, die Teilnehmer der Aufstände des Jahres 1848 teils in „Heckerblusen“ zeigt. Pressestelle Elztalmuseum

Waffen, Uniformen, Pamphlete und Bilder sind erhalten

Auf nur 400 Quadratmetern versucht das Rosgartenmuseum Konstanz die sich überstürzenden Ereignisse von 1848 darzustellen, mehr Platz gibt es nicht, der Saal im Kulturzentrum am Münster muss geschickt genutzt werden.

Waffen, Uniformen, Pamphlete und Bilder von damals bei Museen im Südwesten auszuleihen ist leicht, schwer die Auswahl. Restauratorin Rosa Pittà-Settelmeyer zeigt als Beispiel ein verblichenes Hemd, eine von Revolutionären getragene „Heckerbluse“.

Hecker-Figur aus der Ausstellung "Jetzt machen wir Republik!" im Rosgarten Museum Konstanz – Friedrich Hecker mit dem "Hecker-Hut" SWR Rainer Volk

Die Herausforderung bei einer Ausstellung zur Badischen Revolution von 1848/49 ist eine andere: Sie liegt in der Zeit an sich. Denn sie ist uns fremd; ist verschüttet von zwei Weltkriegen. Erklären geht nur, wenn man die Ansprüche senkt und modern ist, sagt Tobias Engelsing, Direktor der Konstanzer Museen.

Duellierpistolen Friedrich Hecker, Leihgabe der Family Hecker, USA Pressestelle Rosgartenmuseum Konstanz

„Wir müssen digitale Medien einsetzen, wir arbeiten mit Filmen, wir haben kleine Videoclips gedreht. Man muss auch die Objekte so in Szene setzen, dass sie berühren können …“

Deshalb gibt es auch eine Videostation: Sie zeigt Nachfahren der Revolutionäre wie den Konstanzer Gastwirt Anselm Venedey, die erzählen, wie das politische Erbe von 1848 - Republik, Gleichheit, Gerechtigkeit - in den Familien bewahrt worden ist.

Nachfahren Friedrich Heckers aus den USA haben ihren Besuch angekündigt

Womit wir bei den Heckers wären: Friedrich Hecker wollte im April 1848 von Konstanz aus Badens Großherzog aus dem Land jagen. Als sein Bauernzug scheiterte, floh er in die USA. 175 Jahre später stifteten seine Nachfahren großzügig Schriftstücke, Schnupftuch, Pistolen, eine blonde Locke und anderes für die Konstanzer Schau. Und: 27 Heckers aus den USA kündigten ihren Besuch der Ausstellung an, was Tobias Engelsing sehr freut.

Tobias Engelsing, Direktor der Konstanzer Museen, hat im Rosgartenmuseum eine Jubiläums-Schau zusammengestellt: "Jetzt machen wir Republik" – Die Revolution von 1848/49 in Baden SWR Rainer Volk

Forderung der Revolutionäre noch heute aktuell

Die Konstanzer Ausstellung „Jetzt machen wir Republik“ konzentriert sich auf die Region am Bodensee, betont die Bedeutung der Schweiz damals. Sie ist nicht überladen, vertraut auf den Katalog, der mit Kurzporträts der Akteure und Erklärungen zu den Geschehnissen in Deutschland und in Europa für Tiefgang sorgt. Vor allem gelingt der Schau das Kunststück. den Bogen zu schlagen in die Gegenwart. Was damals für Aufruhr sorgte, sei bis heute Streitthema, meint Tobias Engelsing.