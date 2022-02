Unfallchirurg Prof. Hanno Steckel leitet ein Zentrum für Orthopädie und Schmerztherapie. Er verrät, wann eine Hüftprothese wirklich notwendig ist.

Experten kritisieren: OP an Hüfte oft überflüssig

Bereits vor Jahren haben Experten kritisiert, jede fünfte in Deutschland implantierte Hüftprothese sei überflüssig. Trotzdem werden nach wie vor in keinem anderen Land, gemessen an der Bevölkerungszahl, so viele künstliche Gelenke implantiert wie bei uns: Rund 400.000 Stück im Jahr, die Hälfte Hüftprothesen.

Hüft-OP: Schmerzen und Komplikationen möglich

Gleichzeitig geht immer mehr schief. Der Grund für die Komplikationen sind unter anderem Qualitätsmängel bei den Prothesen, Wundinfektionen nach der Operation, Nachblutungen und anhaltende Schmerzen. Zurückzuführen seien die Probleme oft auf menschliches Versagen.

»Aber bei aller Skepsis gegenüber den ansteigenden Operationszahlen muss auch angemerkt werden, dass die Ergebnisse der künstlichen Hüftgelenke einfach so gut sind, dass es manchmal schwer darstellbar ist, einem 55-jährigen Patienten zu sportlichem Verzicht und weniger Aktivität zu raten, wenn dieser familiär und beruflich in der anspruchvollsten Phase seines Lebens steht.«

Alternative zum künstlichen Hüftgelenk?

Prof. Hanno Steckel ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und ärztlicher Leiter eines Zentrums für Orthopädie und Schmerztherapie in Berlin. Er verrät, wann eine Hüftoperation wirklich notwendig ist und welche Alternativen es gibt. Wie lässt sich die Hüfte gezielt trainieren?