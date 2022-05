per Mail teilen

Achtsamkeit – was steckt dahinter?

Yoga, Meditation und Achtsamkeit scheinen mittlerweile Modewörter geworden zu sein. Vor allem Achtsamkeit soll Stress reduzieren, unsere Gesundheit fördern. Bei Wellness-Angeboten oder Manager-Schulungen taucht der Begriff auf – doch was steckt wirklich dahinter?

Achtsamkeit ist die bewusste Wahrnehmung und das Erleben des Moments. Achtsam sein bedeutet, ganz im Hier und Jetzt zu sein, ohne jede Wertung.

Kann Achtsamkeit heilen?

Woher kommt das Thema Achtsamkeit ursprünglich und welches Versprechen hält Achtsamkeit? Fragen, die Dr. Tina Draszczyk beantworten kann: Seit 12 Jahren ist sie Lehrerin und Ausbilderin unter anderem für MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction (= Stressreduktion durch Achtsamkeit). Sie veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Studien zu Tibetologie und Buddhismuskunde und präsentierte ihre Arbeiten auf internationalen Kongressen. Die Dharma- und Achtsamkeitslehrerin übersetzte viele Werke aus dem Tibetischen ins Deutsche und tritt ab August eine Gastprofessur an der McGill University in Kanada an.