Diese Laptops überzeugen in Preis und Leistung

Wer einen neuen Laptop braucht, kann mit der großen Auswahl der Geräte schnell überfordert sein. Die Stiftung Warentest hat 19 Modelle geprüft und immerhin 16 für gut befunden.

Georg Dahm von der Stiftung Warentest erklärt, welche Modelle im Preis-Leistungsverhältnis und auch mit der Akku-Laufzeit überzeugen konnten.

SWR1: Welche Laptops überzeugten bei Preis-Leistung und auch mit der Akkulaufzeit?

Georg Dahm: Wenn Sie im Apple-Lager unterwegs sind, wäre sozusagen aus dem aktuellen Test der Preis-Leistungs-Tipp das MacBook Air 15. Das ist für viele Nutzer völlig ausreichend. Kostet 800 Euro weniger als das MacBook Pro 16, was wir auch im Test hatten. Es ist viel leichter, absolut leiser, weil es keinen Lüfter hat, der Akku hält über 13 Stunden. Es kostet aber eben immer noch 1.900 Euro, das muss man wollen.

Das beste Windows-Laptop kostet 1.180 Euro. Es ist ein Lenovo IdeaPad Slim 5 mit Intel-Prozessor. Es hat einen sehr guten Akku und schafft immerhin so neun bis zwölf Stunden und mehr. Wir hatten noch fünf weitere Windows Laptops mit sehr gutem Akku, drei davon sogar unter tausend Euro. Da hat man schon eine große Auswahl.

Wir hatten auch einen wirklichen Preissieger diesmal, dass ist der Acer Aspire Vero. Es ist kein Überflieger, hat aber wirklich gute Werte in fast allen Bereichen. Auch gute Werte in der Akkulaufzeit je nach Anwendung: So sieben Stunden und 40 Minuten/ elf Stunden Akkulaufzeit. Es kostet 740 Euro und sieht auch noch ganz interessant aus.

SWR1: Welche Fragen sollte man sich grundsätzlich stellen, wenn man einen neuen Laptop kaufen will?

Dahm: Erstmal natürlich die Frage: Windows oder Apple? Da diskutieren Leute ja sehr erbittert drüber. Da halte ich mich lieber bedeckt. Dann sollte man sich anschauen, was man machen will mit dem Rechner und wo man damit arbeiten will, je nachdem richtet sich die Leistung, die ich brauche. Will ich nur Büroarbeiten machen, ein bisschen surfen oder YouTube gucken? Das können jetzt in dem aktuellen Test alle Rechner wirklich gut. Bilder schneiden, Bilder bearbeiten und Videos schneiden geht auch.

Enger wird es dann, wenn man grafisch aufwendige Spiele spielen will oder hohe Anforderungen an den Videoschnitt hat. Da können dann nicht unbedingt alle mithalten, was die Grafikleistung angeht und wie schnell der Bildschirm reagiert. Das bilden wir im Detail in unseren Testtabellen ab.

SWR1: Welches Modell erfüllt eher einfache Ansprüche, wenn auch die Akkulaufzeit jetzt keine Rolle spielt, aber der Preis?

Dahm: Zum einen hatten wir unseren Preis-Tipp, wie genannt, der 740 Euro teure Acer Aspire Vero. Wenn man noch mehr sparen will: Der günstigste Gute im aktuellen Testfeld ist einer von den Asus Vivobooks. Der kostet nur 545 Euro, der ist in der Leistung und bei der Akkulaufzeit "nur befriedigend". Es sind aber keine Dealbreaker.

Mich persönlich würde an dem Gerät eher stören, dass ich es nicht an der USB-C-Buchse aufladen kann, sondern ein besonderes Netzteil mit so einer Steckerbuchse brauche. So etwas finde ich eigentlich nicht mehr zeitgemäß.

SWR1: Gibt es ein Modell, das hervorsticht und keine Wünsche offen lässt?

Dahm: Irgendein Wunsch bleibt immer offen, das perfekte Laptop gibt es nicht. Also das beste Gerät in diesen Tests und das einzige, was wir mit sehr gut bewertet haben, ist das MacBook Pro 16. Das räumt wirklich in allen Kategorien ab. Es hat mit über 16 Stunden auch die längste Akkulaufzeit, wiegt dann aber auch seine über zwei Kilo. Kostet schlanke 2.730 Euro, hat nicht jeder auf Tasche.

Bei einem Windows-Laptops haben wir einen von Lenovo für 1180 Euro, wo wir sagen, das ist der beste Windows Laptop aus diesem Feld. Ich kann Ihnen aber ein Modell sagen, das als einziges einen ganz großen Wunsch erfüllt den wir haben, nämlich nach mehr Nachhaltigkeit. Und das ist das zweitbeste Windows Laptop aus diesem Test: das Framework Laptop 16. Das ist nämlich als einziges so gebaut, dass man das ganz leicht reparieren kann und, dass man Komponenten austauschen kann. Man kann es so an die eigenen Bedürfnisse anpassen und immer auf dem aktuellen Stand der Technik halten. Das ist wirklich ein Gerät, bei dem sich andere Hersteller wirklich ein Beispiel an der Bauweise nehmen können.

Das Interview führte SWR1 Moderator Frank Jenschar.

Mehr Informationen zum Laptop-Test finden Sie auf der offiziellen Website der Stiftung Warentest.