Videospiele stehen zu Weihnachten sehr häufig auf den Wunschzetteln – nicht nur bei Kindern, auch viele Erwachsene zocken gerne.

Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland spielt regelmäßig Videospiele und die Gamingbranche ist in den letzten Jahren zum größten Teil der Unterhaltungsindustrie herangewachsen. Jedes Jahr werden wir überschüttet mit hunderten neuen Spielen, von denen sich auch einige als Geschenk an Weihnachten eignen.

Bei dieser Flut an neuen Spielen den Überblick zu behalten und sich dann auch noch für das richtige Spiel zu entscheiden, um es an Weihnachten unter den Baum zu legen, scheint dabei fast unmöglich. Wir helfen durch den Spieledschungel und geben Tipps mit welchen Spielen die Augen von großen und kleinen Kindern zum Leuchten gebracht werden können.

Es ist wichtig, vor dem Kauf darauf zu achten, welche Technik man zu Hause stehen hat. Schließlich sind die Spiele nur spielbar, wenn man ein passendes Endgerät dazu besitzt. Bei Konsolen sollte man einfach abgleichen, ob das Spiel auch für die entsprechende Konsole geeignet ist. Das steht auch auf der Verpackung.

Was kann mein Computer?

Bei Computerspielen unterscheiden sich die Systemvoraussetzungen von Spiel zu Spiel. Das heißt: Man muss vor dem Spielekauf wissen, wie leistungsstark der Computer ist und die Angaben abgleichen. Sonst läuft man Gefahr ein Spiel zu kaufen, bei dem der PC im wahrsten Sinne des Wortes nicht mitspielt. Vor allem neu erschienene Titel mit fotorealistischer Grafik, haben hohe Anforderungen. Da ist also Vorsicht geboten, sonst ist der Frustfaktor am Ende sehr hoch.

Plattformen: Nintendo Switch, PC, Playstation 5

Die Videospielreihen von Lego sind, ähnlich wie die echten Klemmbausteine, inzwischen zum absoluten Kult geworden. In den vergangenen Jahren hat sich der Spielehersteller viele bekannte Marken aus der Filmwelt geschnappt und ein Videospiel im Lego-Look dazu gebastelt. Da waren auch schon Batman, Star Wars, Harry Potter oder Jurassic Park mit dabei.

Jetzt wird das Repertoire erweitert und es gibt das erste Lego-Spiel, das tatsächlich ein anderes Videospiel als Vorlage hat: "Horizon Adventures" beamt uns in die Legospiel-Variante der erfolgreichen "Horizon"- Reihe, in der wir in die Rolle der Kriegerin Aloy schlüpfen können um – es klingt verrückt – gegen Roboterdinosaurier zu kämpfen.

LEGO Horizon Adventures - Pre-Order Trailer | PS5, deutsch

Mit dabei ist natürlich der typische und beliebte Lego-Humor und das einfache Spielprinzip, was zum Erfolgskonzept der Spiele gehört. Bei dem neuesten Machwerk wird das Rad nicht neu erfunden, sondern eher auf bewährten Witz und Mechaniken zurückgegriffen, ganz nach dem Motto: "Never change a winning team!" Wem genau das gefällt, der macht auch mit dem neuesten Teil des Franchises nichts falsch!

Plattformen: PC, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S

"Der kühne Knappe" ist eines dieser Spiele, bei denen man auf Anhieb denkt: Wow, was für ne kreative Idee! Das Spiel findet quasi in einem Kinderbuch statt und wir schlüpfen dabei in die Rolle von Jot, eben diesem "kühnen Knappen", den uns der Titel des Spiel schon anpreist. Jot kämpft normalerweise gegen den bösen Zauberer Grummweil. Doch der hat eine Möglichkeit gefunden in die Welt außerhalb des Buchs zu gelangen. Und dahin folgen wir ihm.

Und so springen wir mit Jot immer zwischen dem Buch und der Welt außerhalb hin und her. Das bedeutet: Mal schauen wir auf bunte Buchseiten und besiegen dort mit einem Tastendruck Gegner oder lösen Rätsel. Manchmal liegt die Lösung des Rätsels aber auch außerhalb des Buchs.

Dieser Wechsel von 2D- zu 3D-Welt und die vielen Ideen machen "Der Kühne Knappe" zu einem echt unterhaltsamen Spiel, das auch sehr gut für Einsteiger geeignet ist und immer wieder durch liebevolle Details überzeugt. Ein Spiel für alle Altersklassen.

The Plucky Squire | Der Kühne Knappe | Localised Gameplay Trailer

Plattform: Playstation 5

Die Geschichte von "Astro Bot" ist schon eine kleine Heldenreise für sich. Anfangs war der kleine Roboter nur das Tutorial-Videospiel, dass den Besitzern der Playstation 5 die Konsole und den Controller spielerisch näherbringen sollte. Weil der kleine, süße Roboter aber so gut bei den Fans angekommen ist, hat er jetzt sein eigenes Spiel bekommen – und was für eins!

Als "Astro Bot" springen, rutschen und fliegen wir durch eine liebevoll gestaltete Welt, in der wir unsere gefangenen, kleinen Roboterkollegen finden und befreien müssen – ein echter Held eben.

"Das Spiel wird von vielen als das Spiel des Jahres gefeiert – zurecht", sagt SWR Gaming-Redakteur Daniel Isengard. Einsteiger und auch erfahrene Gamer können viel Spaß mit dem kleinen Roboter haben.

Die Grafik, der Sound, der Spielspaß – stimmt einfach alles bei dem Game.

Aber: es ist eben ausschließlich für PlayStation 5 erhältlich. Also vorher checken, ob der Beschenkte die auch tatsächlich hat.

Astro Bot - Launch Trailer | PS5 Games

Plattformen: Playstation 4 und 5, Xbox One und Series S|X, PC

"As Dusk Falls" ist vor allem etwas für Menschen, die bisher noch nicht so viel Erfahrung mit Videospielen gemacht haben. Zum einen ist die Steuerung bei dem Spiel sehr nichtspieler-freundlich, und zum anderen ist das Spiel eher eine Mischung aus Film und Comicbuch.

In "As Dusk Falls" begleiten wir eine Gruppe von Menschen, die nicht freiwillig in einem Motel zusammenkommt und es bei dem Aufeinandertreffen sehr viele Spannungen gibt. Wir als Spieler müssen dabei hauptsächlich die Entscheidungen für die Figuren treffen. (Zum Beispiel: Lausche ich vorsichtig an der Tür, oder gehe ich einfach rein, verstecke ich mich, oder laufe ich weg). Außerdem können wir per Klick auch verschiedene Gesprächsoptionen auswählen.

Reagiere ich auf einen Kommentar lieber wütend und schüchtere meinen Gegenüber ein, oder bin ich einfühlsam und gewinne das Vertrauen der anderen Person?

Und das Spannende an "As Dusk Falls": Je nachdem welche Entscheidungen ich treffe, verändert das auch die Geschichte des Spiels und nimmt nach fünf bis sieben Stunden ein anderes Ende. Das "Spiel" bietet also absoluten Wiederspielwert und weil man den Controller einfach immer weitergeben kann, lässt sich das Spiel auch gut zusammenspielen.

As Dusk Falls - Announce Trailer | PS5 & PS4 Games

Plattformen: PC, Playstation 5, Xbox Series S|X

Früher war FIFA der große Platzhirsch bei Fußball-Videospielen. Inzwischen heißt die Reihe aber nicht mehr "FIFA" sondern "EA Sports FC". Der Titel des Platzhirsches ist bislang aber geblieben, genauso wie das Spielgefühl. Kein Wunder, denn das Studio, das das Spiel entwickelt, ist dasselbe geblieben. Mit "EA Sports FC25" gibt's vor allem wieder die neuen Kader der Lieblings-Fußballmannschaften.

Die meisten der bekannten und beliebten Spielmodi, wie "Ultimate Team" und der "Karrieremodus", sind auch wieder mit dabei. Neu ist der Spielmodus "Rush". Ein, der Name sagt es bereits, schneller Spielmodus, bei dem auf einem kleineren Feld Fünf gegen Fünf gespielt wird. Für einige Fans des Spiels ist dieser Modus das größte Highlight von EA Sports FC25.

EA SPORTS FC 25 | Official Reveal Trailer

Plattformen: Playstation 5, Xbox Series S|X, PC

Auch für Star-Wars-Fans gibt's in diesem Jahr wieder ein neues Spiel. Nachdem "Jedi: Fallen Order" und "Jedi: Survivor" bei den Fans richtig gut angekommen sind, schlüpfen wir bei "Star Wars Outlaws" aber nicht in die Rolle eines Jediritters, sondern in die Rolle der Kleinkriminellen Kay Vess."

Im Spiel erledigen wir Aufträge für verschiedene Verbrechersyndikate und wollen uns so unsere Freiheit ergaunern. Es wird geklettert, Schlösser geknackt, es gibt Schleichpassagen und natürlich wird auch Mal der kultige Blaster ausgepackt und es schießen jede Menge Laserstrahlen über den Bildschirm.

Und das Highlight: Wir haben ein süßes, kleines Begleit-Tierchen "Nix", das uns bei den Missionen hilft. Und weil das Spiel eine volle Star Wars Lizenz hat, fühlt man sich beim Zocken wie in einem echten Star Wars Film!

STAR WARS OUTLAWS Trailer (2023)

Plattformen: Playstation 5, Xbox Series S|X, PC

Die "Call of Duty"-Spielereihe ist eines der wohl bekanntesten Gaming-Reihen der Welt. Insgesamt 21 Teile hat dieser Titel auf dem sprichwörtlichen Buckel. Die Qualität der einzelnen Spiele ist dabei allerdings immer sehr schwankend. So war zum Beispiel der letzte Teil der Reihe "Modern Warfare III" eine große Enttäuschung für viele Fans. Beim neuesten Teil "Black Ops 6" scheinen die Macher aber wieder einiges richtig gemacht zu haben.

Die Story im Kampagnenmodus überzeugt, die Grafik ist auf dem aktuellsten Stand der Technik und auch die Onlinemodi funktionieren, nach anfänglichen Verbindungsproblemen. Ein Fan schreibt auf der bekannten Rezensionsseite "Metacritic":

Ich habe nur den Storymodus gespielt und der war exzellent. Es hat mich ein bisschen an den ersten Teil von "Modern Warfare" erinnert. Es ist toll, dass das Spiel zu seinen Anfängen zurückkehrt.

Call of Duty: Black Ops 6 - Gameplay-Trailer zur globalen Veröffentlichung