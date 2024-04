per Mail teilen

Einfache Grafik, einfacher Sound und simples Gameplay. Retro Computer- oder Tele-Spiele liegen voll im Trend. Wir zeigen Ihnen drei echte Retro-Spieleklassiker.

Hier wird der Speicher der neuen Spielekonsole nicht ausgereizt, hier liefern sich die Prozessoren keine Heizrekorde. Bei den retro Spieleklassikern regiert statische, einfache Grafik, der Sound erinnert an die Supermarkt-Kasse und trotzdem machen sie jede Menge Spaß.

Diese drei Retro-Spieleklassiker sollten Sie unbedingt probiert haben:

PacMan ist der Spieleklassiker schlechthin, was sich vor allem daran zeigt, dass das Spiel zwar satte 44 Jahre alt ist, aber es immer noch für alle gängigen Betriebssysteme mindestens eine Variante des Spiels gibt. "PacMan" wird 1980 als "PuckMan" als Arcade-Game für japanische Spielhallen vorgestellt.

Darum geht es im Retro-Spieleklassiker "PacMan"

Das Prinzip ist relativ einfach. Die Punkte-fressende gelbe Scheibe muss so durch ein Labyrinth gesteuert werden, ohne dass die dort umherirrenden Gespenster den PuckMan fangen. Puck selbst kann aber auch Gespenster fressen, wenn er eine Pille, die zufällig im Labyrinth auftaucht, selbst frisst. Obst, das zufällig auftaucht, gibt extra Punkte. Im Original gibt es in einer Ecke immer ein Versteck, das Puck nutzen kann.

Das Spiel kann programmbedingt über 255 Level gespielt werden, dann setzt der 8-Bit-Code dem Puck ein Ende.

Spieleklassiker "PacMan" heute

"PacMan"-Klone gibt es heute für viele Systeme, wie Xbox, Play Station oder Nintendo Switch. Retro-Freunde schwören aber auch das Original auf dem Atari VCS 2600. Die Cartridge wird zwischen 15 und 80 Euro gehandelt.

Der russische Programmierer Alexei Paschtinow stellt 1984 die allererste spielbare Variante des digitalen Puzzles vor.

So spielen Sie den Spieleklassiker "Tetris"

Angelehnt an das Puzzlespiel "Pentomino" arbeitet "Tetris" mit sieben, statt mit 12 Formen, die sich aus Quadraten zusammensetzen. Die Tetrominos fallen von oben ins Bild und müssen im Fall so angeordnet werden, dass sie jeweils lückenlose horizontale Reihen bilden, die dann automatisch verschwinden. Bringt der Spieler vier Reihen gleichzeitig zum Verschwinden, wird dies allgemein als "Tetris" bezeichnet.

Der Spieleklassiker "Tetris" heute

"Tetris" gibt es unter diversen Namen für quasi alle Betriebssysteme und Plattformen. Der Klassiker ist aber natürlich die Cartridge-Version auf dem Game Boy Klassik.

Mit dem Spieleklassiker "Mario Bros." fing in den 80er Jahren alles an. Es folgten viele weitere "Mario"-Spiele und 2023 auch ein Film. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Patrick Pleul

Natürlich darf der Klempner mit der roten Mütze hier nicht fehlen. 1983 stellt Nintendo das von Shigeru Miyamoto entwickelte Spiel vor. Es gilt als direkter Nachfolger des Arcade-Klassikers "Donkey Kong".

Darum geht es im Spieleklassiker "Mario Bros."

In "Mario Bros." kämpfen die Klempner Mario und Luigi in der Kanalisation ums Überleben. Die Brüder müssen Gegner ausschalten, Münzen sammeln und bekommen so Preise oder spezielle Fähigkeiten.

Spieleklassiker "Mario Bros." heute spielen

Den Klassiker "Mario Bros." gibt es zumindest für alle älteren Nintendo-Plattformen. Da das Mario-Universum aber sehr groß und vielfältig ist, gibt es nicht nur Nachfolge-Games, sondern auch diverse Abwandlungen auf den Nintendo-Geräten wie zum Beispiel "Super Mario Kart" auf dem SNES.