Podcast „Reisegruppe Gamescom"

SWR Kultur Podcast begleitend zur „Gamescom” mit Hosts Daniel Isengard und Patrick Schütz / vom 19. bis 25. August 2024 jeden Abend eine Folge in der ARD Audiothek

Die „Gamescom” ist die weltweit größte Messe für Videospiele und Unterhaltungselektronik. Hosts Daniel Isengard und Patrick Schütz tun es den hunderttausenden Besucher:innen gleich und schließen sich der „Reisegruppe Gamescom” an. Im gleichnamigen Event-Podcast fangen sie die Atmosphäre der Gaming-Messe ein. Vom 19. bis 25. August erscheint jeden Abend eine neue Folge in der ARD Audiothek.



Auf den Spuren des „Gamescom-Gefühls“

Irgendwo zwischen Klassentreffen, Festival und Urlaubsreise liegt die Atmosphäre der „Gamescom”, der weltweit größten Messe für Video- und Computerspiele. Auch in diesem Jahr werden mehrere hunderttausend Besucher:innen dafür nach Köln pilgern. Die Hosts Daniel und Patrick schließen sich der „Reisegruppe Gamescom” an – sie sind seit Jahren als Reporter auf der „Gamescom” unterwegs und selbst große Gaming-Fans. Im Podcast sprechen sie in sieben Folgen mit verschiedenen Gästen aus der Games-Branche und über das besondere Feeling der „Gamescom”. Was sind die Gaming-Highlights der Messe? Wer sind die verrücktesten Fans? Wo sind die ausgefallensten Events in den Messehallen? Daniel und Patrick suchen Geschichten, sprechen mit Besucherinnen und Besuchern und stellen sich gegenseitig Challenges. Zu den Gästen zählen Felix Falk (Geschäftsführer Verband der deutschen Games-Branche), Youtuber und Streamer Jules von PietSmiet, Streamerin Itzjanina, Friedl Achten (Podcast und Youtube: „Levels & Soundtracks”) und Rocket Beans TV.

„Reisegruppe Gamescom“ in der ARD Audiothek

Von Montag, 19., bis Sonntag, 25. August erscheint jeden Abend eine neue Folge von „Reisegruppe Gamescom” in der ARD Audiothek, die den Zuhörer:innen spannende und witzige Eindrücke des jeweiligen Tages auf der Messe vermittelt – und die das besondere „Gamescom-Gefühl” transportiert. Eine Produktion von SWR Kultur für die ARD.

Bei Fragen und Anregungen oder Ideen für Challenges gerne an podcasts@swrkultur.de wenden.

