Aus Rodalben in die USA

Der Erfinder Ralph Baer wird 1922 in Rodalben in der Südwestpfalz geboren und wächst in Pirmasens auf. 1938 flüchtet die Familie vor den Nationalsozialisten in die USA, wo sich der Autodidakt Baer zum Radio- und Fernsehtechniker ausbilden lässt. Seine Profession widmet er der Transistor-Forschung und arbeitet lange für einen Militärzulieferer in den USA.

Der Erfinder Ralph Baer gilt als der eigentiche Einwickler der ersten kommerziell verfügbaren Spiele-Konsole "Magnavox Odyssee". | Retro Konsolen picture-alliance / Reportdienste picture-alliance/ dpa | ars publicandi

Ping-Pong erfolglos

Mitte der 1960er beginnt der Erfinder mit der Arbeit an einem TV-Spiel, das nur knapp 20 US-Dollar kosten soll, aber nie vermarktet wird. Zusammen mit den Erfindern Bill Rush und Bill Harrison entwickelt er Ende der 1960er-Jahre eine Ping-Pong-Simulation, die bei den Managern seines damaligen Arbeitgebers aber keinen Anklang findet.

Kommerzieller Erfolg für andere Firma

Die Firma Magnavox greift schließlich, ohne den Erfinder aus der Pfalz, Anfang der 1970er-Jahre das erfolglose Projekt auf, überarbeitet es und bringt 1972 die erste Ping-Pong-Konsole, die "Magnavox Odyssee" auf den Markt.

Der vergessene Vater des Tele-Spiels

Den Misserfolg, nicht selbst für den Durchbruch seiner Erfindung gesorgt zu haben, überwindet der Erfinder nie ganz. Ralph Baer verstirbt am 9. September 2014 in Manchester, New Hampshire.