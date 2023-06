per Mail teilen

Kaffeemaschine oder Waschmaschine gehen kaputt. Und jetzt? Wegwerfen und neu kaufen? Oft muss das nicht sein, sagt Elektromeister Heinrich Jung aus Ingelheim. Er betreibt dort die Blitzblume.

Haushaltsgeräte sind teuer – umso ärgerlicher, wenn sie mal kaputt gehen. Der erste Schritt, bevor man über einen Neukauf nachdenkt, ist rauszufinden, was überhaupt der Fehler ist. Infos gibt es zum Beispiel in der Blitzblume, dem Reperaturservice von Heinrich Jung in Ingelheim. Im SWR1 Interview erklärt er: Neu kaufen ist oft nicht die beste Lösung.