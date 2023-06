Kaputte Elektrogeräte werden oft einfach weggeschmissen - dabei produzieren wir jeden Tag Berge von unnötigem Elektroschrott. In Mainz und Umgebung gibt es Menschen, die sich stattdessen der Reparatur verschrieben haben. Hier gibt es eine Übersicht.

Im Repair Café in Mainz wird fast alles repariert - auch kaputte RC-Autos. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Hannes P Albert

Mainz

Alsheim

Alzey

Bad Kreuznach

Dienheim

Guntersblum

Ingelheim

VG Nieder-Olm

VG Rhein-Nahe

Worms

Elektrogeräte zum Mainzer Repair Café, Fahrräder zu Bike Kitchen

Immer am letzten Freitag im Monat öffnet das Repair Café in Mainz seine Türen. Es ist nach eigenen Angaben das älteste Repair Café in Rheinland-Pfalz und feiert in diesem August zehnjähriges Bestehen. Die Initiative macht sich für mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung stark. Außerdem stehen ein besseres soziales Miteinander und das Voneinander-Lernen im Fokus.

Hier werden vor allem jede Menge kleinere Elektrogeräte repariert, vom Computer über die Nähmaschine, den Staubsauger, Mixer, Toaster, Fernseher. Aber auch kaputte Möbel, Rollatoren, Fahrräder, Kleidung und Gartenwerkzeuge können vorbeigebracht werden. Auch eine Uhrmacherin ist regelmäßig vor Ort.

Neben den Reparaturen gibt es auch eine Kleider-Tauschaktion. Wer mag, kann nicht mehr benutzte Sachen aus dem Kleiderschrank mitbringen und gegen neue, gebrauchte Lieblingsstücke tauschen. Sollten die neuen Sachen zu lang, zu kurz, zu eng oder zu weit sein, kann man sie auch gleich noch an der Nähstation ändern lassen.

In Mainz gibt es neben dem Repair Café auch noch den ehrenamtlichen Fahrrad-Reparatur-Service "Bike Kitchen". Immer donnerstags von 17 bis 20 Uhr baut das Team seine Werkstatt am Petersplatz neben dem Allianzhaus auf und bieten kostenlos Werkzeug, Rat und Hilfe bei der Fahrrad-Reparatur an.

Jüngstes Reparatur-Angebot in Alsheim

Das neueste Repair Café in der Region dürfte das in Alsheim (Kreis Alzey-Worms) sein. Es öffnete erstmalig vor einem halben Jahr seine Türen, Mitte Oktober 2022. Seitdem treffen sich die Reparateure und Reparateurinnen ungefähr alle sechs Wochen, jeweils im Sängerheim der Alsheimer Töne.

Reparieren im JUKU in Alzey

In Alzey ist der Reparaturtreff an das JUKU angegliedert - das Zentrum für Soziale Arbeit der Stadt Alzey. Gewöhnlich jeden zweiten Samstag im Monat treffen sich hier Menschen mit handwerklichem Geschick und bieten kostenlose Hilfe bei Reparaturen aller Art an.

Ziel sei es, Müll zu vermeiden und auf diese Weise Umwelt und Ressourcen zu schonen. Man könne alle defekten Gegenstände vorbeibringen, die sich transportieren lassen. Einzige Ausnahme: Kaffeevollautomaten würden nicht angenommen.

Bad Kreuznach will der Wegwerf-Kultur entgegenwirken

Das Repair Café in Bad Kreuznach hat sich zur Aufgabe gemacht, der Wegwerf-Kultur entgegenzuwirken. Organisiert wird das Angebot vom Kulturzentrum der Alternativen Jugend Kultur AJK. Die Macher wollen ausdrücklich keine Konkurrenz gegenüber den bestehenden Reparaturdienstleistern sein, daher sei das Motto "Hilfe zur Selbsthilfe".

Repariert wird hier im Grunde alles, jeweils am zweiten Freitag im Monat. Sogar Experten für Musikinstrumente stehen bereit. Wer kaputte Geräte oder Sachen vorbeibringt, sollte sich nach dem Wunsch der Helfer aber vorher zwei Fragen stellen: Benutze ich das Gerät so oft und so gerne, dass sich eine Reparatur lohnt? Und: Bin ich bereit, dafür eine angemessene Spende zu geben?

Steigende Zahlen beim Repair Café in Dienheim

Der dritte Donnerstag im Monat ist der Termin für das Repair Café in der Siliussteinhalle Dienheim (Kreis Mainz-Bingen), jeweils von 17 bis 21 Uhr. Die Idee für das Repair Café hatten zwei Dienheimer Bürger während der Corona-Pandemie und haben damit offenbar einen Nerv getroffen.

Mittlerweile reparieren ihren Angaben zufolge im Schnitt sechs bis sieben ehrenamtliche Helfer, die meisten davon aus dem Elektro-Bereich. Und das Angebot erfreue sich wachsender Beliebtheit.

"Reparatöre" in Guntersblum

In Guntersblum (Kreis Mainz-Bingen) steht die Reparatur-Idee unter kirchlicher Schirmherrschaft. Die "Reparatöre" treffen sich gewöhnlich alle drei Monate jeweils an einem Samstagnachmittag im Gemeindesaal der evangelischen Kirche in Guntersblum.

Kleine Haushalts- und Elektrogeräte können einfach so vorbeigebracht werden. Bei kaputten Fahrrädern, Kaffeeautomaten, Software und Handys bitten die "Reparatöre" um Voranmeldung.

Repair Café und Blitz-Blume in Ingelheim

Auch in Ingelheim bietet ein Repair Café regelmäßig seine Dienste an und zwar jeden ersten Mittwoch im Monat von 18 bis 21 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher bringen defekte Gegenstände mit und reparieren diese im Repair Café gemeinsam mit einem Fachmann oder einer Fachfrau.

Nach Angaben der Organisatoren können sie dabei selbst die dafür notwendigen Handgriffe lernen und bekommen von den Fachleuten wichtige Tipps. Auch hier werden noch weitere freiwillige Helfer, Handwerker, Elektriker, Elektromeister gesucht, die das Angebot unterstützen wollen. Das Repair Café in Ingelheim ist an das Mehrgenerationenhaus angeschlossen, das regelmäßig auch eine Fahrradwerkstatt und eine PC-Werkstatt für Selbst-Reparaturen anbietet.

Und dann gibt es in Ingelheim natürlich noch Heinrich Jung. Mit seinem Unternehmen Blitzblume ist er eine echte Institution in Ingelheim. Seit fast 40 Jahren bietet er dort gegen Geld Reparaturen von praktisch allen Elektrogeräten an. Außerdem hat er das Repair Café in Ingelheim mitbegründet, um sein Können und Wissen auch kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Jungs Credo lautet: Die Reparatur von Haushaltsgeräten ist eine umweltfreundliche Alternative zur modernen Wegwerfgesellschaft. Gerade bei modernen Geräten finde er oft Konstruktions- und Fertigungsfehler, sagt der Handwerksmeister. Die meisten Geräte, die er nicht mehr reparieren könne, seien jünger als 5 Jahre.

VG Nieder-Olm organisiert Repair Cafés an mehreren Standorten

In der Verbandsgemeinde Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) wird das Repair Café vom Seniorenbeirat organisiert und tourt durch alle acht Ortsgemeinden. So gibt es von Juni bis September nacheinander Termine in Nieder-Olm, Zornheim, Stadecken-Elsheim und Essenheim.

Jeder kann mit reparaturbedürftigen Dingen vorbeikommen. Und auch Helfer und Mit-Reparierer sind jederzeit willkommen. Beim letzten Termin Mitte Mai konnten nach Angaben des Seniorenbeirates unter anderem sechs Jeans und ein Sonnenschirm wieder heil gemacht werden.

EU plant "Recht auf Reparatur" Gesetz gegen "geplante Obsoleszenz" Als "geplante Obsoleszenz" bezeichnet man es, wenn Unternehmen Produkte so fertigen, dass diese frühzeitig nutzlos werden und oder sich Reparaturen nicht lohnen. So definiert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND eine Strategie, die manche Hersteller offenbar bewusst anwenden. Beispielsweise wird eine Software eingebaut, die die Funktionalität der Ware nach einem bestimmten Zeitraum unterbindet oder mindert.



Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die Unternehmen wollen verkaufen und legen daher keinen Wert darauf, dass ein Produkt besonders langlebig ist. Am besten - aus Sicht des Unternehmens - ist es, wenn das Gerät kurz nach Ablauf der Garantie kaputt geht.



Dagegen hat die EU-Kommission Ende März 2023 das sogenannte "Recht auf Reparatur" vorgeschlagen. Geht die Waschmaschine innerhalb der Garantiezeit kaputt, soll der Hersteller sie möglichst reparieren und nicht durch eine neue ersetzen. Und auch nach der Garantie sollen Verbraucher neue Rechte bekommen.



Sind Produkte gemäß EU-Recht technisch reparierbar, etwa das Smartphone, der Fernseher oder eben die Waschmaschinen, sollen Verbraucher das Recht erhalten, die Reparatur beim Hersteller einzufordern. Auch unabhängige Werkstätten dürfen demnach in Anspruch genommen werden. Der Vorschlag der EU-Kommission geht nun in die Verhandlung mit den EU-Mitgliedsländern im Rat.

VG Rhein-Nahe repariert immer am zweiten Freitag im Monat

In der VG Rhein-Nahe (Kreis Mainz-Bingen) bieten ehrenamtliche Helfer ihre Dienste jeden zweiten Freitag im Monat an. Auch hier ist die Aktion als "Wander-Repair Café" angeboten. Es macht jeden Monat in einer anderen Gemeinde halt. Das Café ist aber immer für alle Bürger der Verbandsgemeinde offen - egal, in welcher Gemeinde es gerade halt macht.

Repair Café Worms will nachhaltiges Denken fördern

Gewöhnlich einmal im Monat treffen sich die Reparateure und Reparateurinnen vom Repair Café Worms, abwechselnd in unterschiedlichen Stadtteilen. Ihnen ist es nach eigenen Angaben ein besonderes Anliegen, die Menschen zu mehr nachhaltigem Denken anzuregen.

Noch immer sei vielen nicht bewusst, in welchem Ausmaß Industrie und Wirtschaft Verschwendung fördern, indem Produkte so gebaut werden, dass sie nicht ohne Weiteres repariert werden können. Zum Einen würden minderwertige Teile verbaut, sodass die Geräte schneller kaputt gingen. Zum Anderen würde das Gehäuse von vornherein so gebaut, dass man es nicht ohne Beschädigung öffnen könne. Nach Angaben des Repair Café Worms macht das eine Reparatur oft unrentabel und zwingt zu einer Neuanschaffung.