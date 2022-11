per Mail teilen

Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten Glühbirne (mit Alkohol):

500 ml Birnensaft

300 ml Weißwein oder Apfel- & Birnenmost

150 ml Apfelsaft

5 cl Birnengeist

1-2 EL Rohrohrzucker

Gewürzvariante 1: 2 Zimtstangen, 8 Ingwerscheiben, 8 Pimentkörner, 4 Nelken

Gewürzvariante 2 2 Sternanis, 2 Bio-zitronenscheiben, 1 Zimtstange

Zutaten Glühbienchen (alkoholfrei):

600 ml Birnensaft

300 ml Apfelsaft

1 Bio-Zitrone

3 EL Honig

2 Zimtstangen

Zubereitung Glühbirne (mit Alkohol)

In einem Topf alle Zutaten erhitzen und einer der Gewürzvarianten zugeben. Deckel aufsetzen und bei kleinster Hitze 5-10 Minuten ziehen lassen (nicht kochen!) In Gläser abfüllen und heiß genießen.

Zubereitung alkoholfreies Glühbienchen

In einem Topf Birnensaft, Apfelsaft und Zimtstangen erhitzen. Von der Biozitrone die Schale mit einem Sparschäler dünn schälen. Zitrone auspressen und den Saft mit den Schalen in den Topf geben. Deckel aufsetzen und bei kleinster Hitze 5 Minuten ziehen lassen (nicht kochen!)



In Gläser abfüllen, nach Belieben mit Honig süßen und genießen.

