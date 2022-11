Glühweintrüffel

Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten:

300 g weiße Schokolade

250 g Glühwein auf 125 g einkochen

40 g Butter

Extra: 30 g Fruchtpulver (z. B. Himbeere oder Cassis), gehackte Pistazien

Zubereitung

Glühwein in einem Topf erhitzen und auf die Hälfte einkochen. Dann beiseitestellen und etwas abkühlen.



Weiße Schokolade hacken und mit Butter in einer Schüssel über heißem Wasserbad langsam schmelzen.



Dann den reduzierten Glühwein zugeben und alles verrühren. Abkühlen und im Kühlschrank fest werden lassen. Mit einem Esslöffel kleine Portionen abstechen und zwischen den Händen zu einer Kugel formen.



Kugeln in einem Behälter geben und im Kühlschrank 2-3 Stunden durchkühlen. Vor dem Servieren in Fruchtpulver oder Pistazien wälzen

