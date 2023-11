Wunderkekse mit Lavendelblüten und Meersalz

Tipp vom Küchenkäpsle: So hat man immer frische Kekse

Dazu die Teigrolle einfach dauerhaft einfrieren - und bei Bedarf oder bei Lust einfach die benötigte Menge an Keksen mit einem scharfen Messer herunter schneiden und backen. So hat man immer frische Kekse und die Wohnung riecht so herrlich nach frisch Gebackenem.