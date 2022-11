Himbeeressig (aus Himbeerkernen)

per Mail teilen

Harmoniert sehr gut mit Walnussöl zu leicht herben Salaten wie Chicorée, Radicchio oder Endivie.

Himbeeressig Eberhard Braun

Zutaten für ca. 500 ml Essig:

250 g Himbeeren

450 ml heller Essig (z. B. Balsamico bianco)

10 g Zucker

Extra: 500-ml-Flasche mit Verschloss

Zubereitung

Himbeeren pürieren und durch ein feines Sieb streichen, damit die Kernchen zurückbleiben.



Tipp: In diesem Rezept verwenden wir die zurückgebliebenen Himbeerkernen als kreative Resteverwertung. Das Püree kann mit Joghurt du Honig oder zu Vanilleeis serviert werden.



Die Himbeerkerne mit 10 g Zucker in ein Schraubglas geben und mit Essig begießen. 3-4 Tage bei Zimmertemperatur stehen lassen, dann durch ein Sieb seihen. Den aufgefangenen Essig in eine Flasche füllen.

Küchenkäpsele-Tipp Die Kernchen können noch gemahlen und in Smoothies gemixt werden.

