Hagen aus einem Dorf bei Ehingen war als Bundeswehr-Soldat an den Krisenorten der Welt. Offen beschreibt er das PTBS Trauma seiner Einsätze im Krieg und seine langwierige Therapie.

Hagen Vockerodt war "Combat- Medic" (Kampf-Sanitäter) bei den Fallschirmjägern der Bundeswehr: Kosovo, Bosnien, Banda Aceh, Afghanistan. Er hat Krieg, Terror und Katastrophen hautnah miterlebt. Hagen weiß, wie man Leben rettet und: wie man es auslöscht. Er hat immer perfekt funktioniert. Mutig, treu, zu allem bereit und die Angst lange weggedrückt, bis er dann endlich in Therapie ging, um sich seiner Posttraumatischen Belastungsstörung zu stellen.

Kriegstrauma - wenn die Angst dich plötzlich einholt

Immer wieder hat Hagen lebensgefährliche Situationen überlebt, hat nie daran gedacht, dass von einer Sekunde auf die andere alles vorbei sein kann. Irgendwann, sagt er, denkt man: "Mir passiert eh nichts und ich hab so viele Schutzengel". Bis zu dem Tag, als Hagen im Gefecht in Afghanistan einen Schuss auf seine Weste abbekommt ...

Gefühlt bin ich 20 Meter nach hinten geflogen. Mein ganzes Gesicht war voll mit Blut. Ich dachte: Wo bin ich getroffen? Dann war das aber das Blut von einem, der links neben mir stand. Weil: Arterie, da kommt es halt doll raus. Alles versucht, die [Verletzten] wieder ins Leben zu holen, aber da hat man halt keine Chance. Und dann braucht man noch zwei Tage, und dann realisiert man es. Und dann war ich nicht mehr wie früher. Ich hab nicht mehr funktioniert. Früher hatte ich es verdrängt. Und jetzt: Ich hatte vor allem Angst.

Was ist PTBS und wo finde ich Hilfe? Eine "Posttraumatische Belastungsstörung", kurz PTBS, ist eine psychische Erkrankung. Sie entsteht durch ein traumatisches Erlebnis. Man muss dieses Erlebnis nicht selbst haben - es genügt auch schon, Zeug:in davon zu sein.

seelische Gewalterfahrung

körperliche Gewalterfahrung

sexuelle Gewalterfahrung

Krieg

Naturkatastrophen

lebensbedrohliche Krankheiten oder Unfälle Was sind die Symptome von PTBS? PTBS kann nicht nur psychisch, sondern auch körperlich krank machen.

Psychische Symptome sind:

Gereiztheit

Wutanfälle

Angstattacken

Niedergeschlagenheit

Erschöpfung

Hilflosigkeit

Orientierungslosigkeit

Konzentrationsprobleme

Dissoziation Körperliche Symptome sind:

Atemnot

erhöhter Blutdruck

Schüttelfrost

Schwitzen

Zittern Diese Symptome werden durch "Trigger" ausgelöst, die die Betroffenen an die erlebte Situation erinnern. Das können Geräusche, Gerüche, Bilder, Worte und vieles mehr sein. PTBS kann auch Schäden an Körperzellen verursachen, die aber durch eine Psychotherapie wieder rückgängig gemacht werden können. Wie wird PTBS diagnostiziert? In den meisten Fällen werden Hausärzt:innen die Symptome zuordnen können und die Betroffenen dann weiter verweisen an Psychotherapeut:innen oder Psychiater:innen. Wichtig ist dabei, dass es andere mögliche Krankheiten gibt, die nach einem Trauma auftreten und die ähnliche Symptome verursachen können. Wie wird PTBS behandelt? Die Psychotherapie ist für Betroffene lebenswichtig. Dazu gehören Einzel- und Gruppengespräche, Entspannungsübungen, Ergotherapie und im weiteren Verlauf dann die Konfrontationstherapie. Dabei werden die verschütteten Bruchstücke der Erinnerung Stück für Stück wieder zusammengefügt und dabei versucht, die Angst und das Trauma zu bewältigen. Medikamente für die direkte Behandlung von PTBS gibt es nicht. Einzelne Auswirkungen wie Schlafstörungen oder Depressionen können aber mit Hilfe von Arzneimitteln behandelt werden. Eine besondere Form der PTBS-Behandlung ist "EMDR". Dabei wird – vereinfacht ausgedrückt – die Erinnerungsarbeit in der Therapie mit einer besonderen Form von Augenbewegungen kombiniert. Meist genügen 25 Sitzungen, um gute Resultate zu erzielen. Weitere unterstützende Therapien sind Hypnose und Somatic Experiencing. Infos darüber gibt es hier. Wo finde ich Hilfe als PTBS Betroffene:r? Hausärzt:innen, Psychotherapeut:innen und Psychiater:innen können direkte Ansprechpartner sein.

Patienteninformationen der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT): degpt.de

Hilfe bei der Suche nach Traumaambulanzen und Versorgungsämtern: projekt-hilft.de

Verzeichnis qualifizierter EMDR-Therapeut:innen: emdria.de

Traumasensibler Umgang mit Geflüchteten: baff-zentren.org Quelle: Ratgeber Gesundheit, NDR

PTBS - Posttraumatische Belastungsstörung mit Flashbacks

Das ist das Schlimme: Das ist so eine verschobene Realität. Man denkt 'ich bin doch kein Kloppi, ich hab doch keinen Vollschuss, ich bin doch kein Psycho'. Und das muss man irgendwann lernen, zu akzeptieren. Und wenn man es akzeptiert hat, dann kann die Heilung beginnen.

Hagen ist aus seinen 1638 Tagen Krieg mit einer "Posttraumatischen Belastungsstörung" (PTBS) zurückkehrt. Immer wieder erlebt Hagen Flashbacks. Der Alltag ist voller Trigger, Geräusche zum Beispiel. Er hört dann auf einmal die Panzerfaust, die ein Taliban auf ihn abfeuert, sitzt wieder in dem Hubschrauber, der abstürzt oder erlebt, wie der Afghane, den er selbst ausgebildet hat, auf ihn und die beiden Kameraden schießt.

Therapie im Traumazentrum - zusammen mit anderen Veteranen

Hagen lässt sich ins Traumazentrum in Berlin einweisen. Er probiert in der Therapie alles bereitwillig aus, was man ihm anbietet. Am Ende sind es drei Dinge, die wirklich helfen: Die Sporttherapie, sein Buch, das er mit seinem Psychiater von Anfang bis Ende durchspricht ("1638 Tage im Krieg") und die erlernten Methoden, mit denen er in Triggersitutationen den durch PTBS ausgelösten körperlichen und seelischen Stress in den Griff bekommt.

Thalia Verlag 1638 Tage im Krieg Die Kehrseite der Einsatzmedaille Autor: Hagen Vockerodt Verlag: Miles-Verlag ISBN: 978-3-96776-077-4

"Invictus Games" von Prinz Harry sind ein Wendepunkt

Niemals aufgeben, auch wenn sich das abgedroschen anhört. Und nur Du bist für Dich selbst verantwortlich. Es ist nicht schwach, wenn man Gefühle zeigt. Ja: früher war ich ein Stein ...

Was die Versteinerung gelöst hat? Was ihn gerettet hat? Seine Frau, sagt Hagen, der Sport und ein bisschen auch: Prinz Harry.

Hagen trifft bei den Invictus Games 2022 auf Schirmherr Prinz Harry und dessen Frau Meghan. privat

Die "Invictus Games" sind für Hagen der "Game-Changer im Leben", sagt er. Sie sind eine Art Olympiade: Soldat:innen aus aller Welt nehmen daran teil. Alle waren im Einsatz, alle haben Narben – an Körper und Seele. Die Spiele sollen eine Verbeugung sein vor all den verletzten Männern und Frauen.

Die Idee dazu hatte Prinz Harry, der selbst im Afghanistan-Einsatz war. Hagen hat den Prinzen 2022 bei den Spielen in Den Haag kennengelernt, als er die deutsche Mannschaft als Kapitän ins Stadion führte.

Jeder ist gleich, egal was man hat. Wenn du keine Beine hast, wenn du psychisch belastet bist, wenn du blind bist – da kommen schon ganz viele Emotionen hoch. Wir haben uns dann nach der Veranstaltung alle in den Armen gelegen: Rumänen, Ukrainer, Amerikaner, Briten. Wir waren alle Brüder und Schwestern. Und dann liefen die Tränen. Boah, ist das hart, richtig schlimm. Und da war der Knoten geplatzt: Ich hab' noch nie so viel geheult wie da. Aber das ist befreiend.

Leben nach dem Krieg, mit Erinnerungen und Angst

Bis heute mag Hagen keine offen stehenden Türen und auch keine Orte, an denen ihm Menschen sehr nah kommen können: Weihnachtsmärkte oder die Schlange beim Bäcker. Dort gibt es keine Einkaufswagen, die ihm helfen, ein bisschen Distanz zu anderen Menschen zu schaffen, zu große Nähe zu vermeiden.

Die Bundeswehr, sagt er, hat ihn nie fallen lassen. Er weiß, dass manche Kameraden von ganz anderen Erfahrungen berichten. 2023 hat er selbst seine Entlassung aus dem Dienst beantragt – kurz vor seinem 45. Geburtstag.