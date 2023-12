Was darf an Weihnachten nicht fehlen, wenn alle um den Baum versammelt sind und die Lichter brennen? Natürlich die Weihnachtsgeschichte. Die schenken wir Ihnen zu Weihnachten - in einer ganz speziellen SWR1 Version ...

Das SWR1 Team liest die Dialekt-Version der Weihnachtsgeschichte: auf Monnemerisch, Schwäbisch, Freiburger Alemannisch, Brettemerisch und Oberschwäbisch.