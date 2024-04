Weihnachten ohne Christbaum? Für viele unvorstellbar! Aber meistens steht er ja nur ein paar Tage, höchstens ein paar Wochen und dann fliegt er raus. Irgendwann reicht's mit Weihnachten, aber eigentlich ist es schade um den schönen Baum! Dabei kann man noch eine ganze Menge daraus machen.

Aus unserer Kindheit kennen wir die Fichte als Schaumbad bei Erkältungen, und auch der Tannenwipfelhonig ist vielen bekannt. Aber habt ihr schon mal einen Glühwein aus Tannennadeln getrunken oder Kekse mit Fichtennadelzuckerguß gekostet?

Bevor ihr loslegt:

Natürlich sollte der Baum ungespritzt und nicht mit Pestiziden behandelt sein, also am besten Bio. Und niemals Eibe weiterverarbeiten, sie ist hochgiftig! Der Verzehr kann tödlich sein.

Egal, ob Fichte, Tanne oder Kiefer, das könnte man draus machen:

Duftendes Potpourrie

Nadeln einfach zerkleinern und in einer flachen Schale in den Raum stellen (wenn piekt, einfach Gartenhandschuhe überziehen)

Fußbadesalz

Nadeln mit Salz mörsern und ca. 2 Esslöffel in einen Liter Wasser geben. Hilft bei Schweißfüßen, wirkt durchblutungsfördernd bei müden oder kalten Füßen.

Fichtenspiritus

Nadeln anquetschen und 3 Wochen in Alkohol (Korn, Wodka) ziehen lassen. Hilft gegen Muskelschmerzen, Muskelkater, Rheuma. Tut gut bei müden Füßen und verspanntem Rücken.

Fichtenlikör

Wie beim Fichtenspiritus Nadeln anquetschen und mit Korn oder Wodka ansetzen. Dazu aber noch Kandiszucker, je nach Geschmack mehr oder weniger und mindestens 6 Wochen ziehen lassen.

Fichtenkekse

Irgendein Mürbeteigrezept mit zerkleinerten Nadeln mischen, im Ofen backen und anschließend einen Guss aus Zitronensaft und Fichtenzucker auftragen

Fichtenzucker

Nadeln und Zucker mit dem Mörser zerkleinern, sehr gut geeignet für den Zuckerguss der Kekse

Fichtenwein

zerkleinerte Nadeln in Weißwein geben und einige Tage darin ziehen lassen, mit einigen Gewürzen wie Piment, Wacholder und Nelken können Sie daraus auch einen Glühwein zaubern.

Fichtennadeltee

Für eine Tasse Tee etwa einen Teelöffel Nadeln klein schneiden und etwas anquetschen, so dass Saft und ätherische Öle leichter austreten können. Mit kochendem Wasser übergießen und zwei Minuten ziehen lassen. Hervorragend bei Bronchitis, Husten, Nasen- und Nebenhöhlenentzündungen, weil schleimlösend

Inhalation

1 Handvoll Nadeln zerkleinern und in einen Topf mit heißem Wasser geben, Kopf darüber halten und mit großem Handtuch komplett abdecken und durch Nase und Mund tief einatmen. Vorsicht bei Asthma!!!

Vollbad

Nadeln mit Wasser aufkochen, ca. 10 Minuten bei geschlossenem Deckel ziehen lassen, abseihen und dann ins Badewasser geben. Gut bei Erkältungskrankheiten, da durchblutungsfördernd, antibakeriell, antientzündlich und schleimlösend

Aromaspray

Wird hergestellt aus Fichten- oder Tannenhydrolat, einigen Tropfen ätherischem Grapefruitöl und etwas Alkohol zum Konservieren. Wirkt beruhigend und nervenstärkend.

Schmuck

Aus dem Fichtenholz können ihr Knopfe sägen und Broschen basteln.

Weihnachtsbaum-Quirl

Und last but not least aus der Tannenbaumspitze einen Quirl zum Rühren schnitzen.