Jochen Schweizer: Die Begegnung

"Dein eigener Weg ergibt sich aus jedem Schritt, den du selbstbestimmt gehst" - so fasst es Jochen Schweizer auf dem Buchrücken zusammen. Der für seine Erlebnisgutscheine bekannte Unternehmer erzählt in seinem Buch "Die Begegnung" mit viel Lebensklugheit, was das Leben seiner Ansicht nach wirklich ausmacht und lässt damit tief in seine eigene Gefühlswelt blicken, findet Nicole Köster.

Der "Maria, ihm schmeckt's nicht"-Autor liefert mit "Der Markisenmann" erneut ein Buch über das Thema "Familie". Was wissen Kinder eigentlich über ihre Eltern? Wie waren sie in ihrer Jugend, was hat sie umgetrieben, welch große Liebe ist da womöglich auf der Strecke geblieben? Eine Buchempfehlung von Silke Arning.

Reinhard Kleist: Starman – David Bowies Ziggy Stardust

Reinhard Kleist gehört zu den besten Comic-Zeichnern Deutschlands. Zu seinem Schwerpunkt gehören Musiker-Biographien, darunter Nick Cave und Johnny Cash.

Jetzt hat er eine Biographie über David Bowie veröffentlicht - als Comic. Silke Arning über die außergewöhnliche Biographie.

Maxim Leo: Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße

Eigentlich war Michael Hartung kein Held, kein Widerstandskämpfer in der DDR. Aber gegen Geld schreibt er die Geschichte um - und gerät in eine folgenschwere Zwickmühle. Nicole Köster weiß mehr.

Paul McCartney: The Lyrics

Ex-Beatle Paul McCartney veröffentlicht in einem opulenten Doppel-Band Liedtexte, Bilder, Fotos, Geschichten und Anekdoten aus seinem Leben. Er erzählt von Siegen und Niederlagen - und gibt sehr viel Persönliches preis, findet Wolfgang Heim.

Andreas Stichmann: Eine Liebe in Pjöngjang

Dieser Roman führt in ein Land, in das man nicht so leicht reinkommt: Nordkorea. Ein von der Welt abgeschotteter kommunistischer Staat - und trotzdem entwickelt sich dort eine außergewöhnliche Liebe. Rainer Hartmann hat das Buch gelesen.

Ildiko von Kürthy: Morgen kann kommen

Vier Frauen befreien sich von toxischen Partnerschaften und nehmen ihr eigenes Leben in die Hand - zwischen loslassen und festhalten. Eine Buchempfehlung von Kristina Hortenbach.

Hendrik Bolz: Nullerjahre

Hendrik Bolz (alias Testo) hat über seine Jugend in den Nullerjahren Songs geschrieben, genau so heißt jetzt auch sein neues Buch. Jochen Stöckle über ein Buch, das keine leichte Kost ist.

Monsieur Vuong: Das Kochbuch

Das beste vietnamesische Restaurant Deutschlands befindet sich in Berlin. Es ist so bekannt, dass es mittlerweile sogar ein Buch darüber gibt. Rainer Hartmann weiß mehr.

Andreas Altmann: Bloßes Leben

Lappland, Sudan, Mumbai und Chicago, Kamelrennen und Himalajawallfahrten - Reporter Andreas Altmann treibt sein Interesse an anderen Menschen und ihren Geschichten an. Wolfgang Heim hat das Buch gelesen.

Donya Gilan & Isabella Helmreich: Resilienz

Alte Denk- und Verhaltensmuster bewusst durchdenken und verändern - das macht uns widerstandsfähiger. Den aktuellen Forschungsstand dazu fasst das Buch "Resilienz" zusammen: Was macht uns innerlich stark, wie kommen wir möglichst unbeschadet durch Krisen und wie gehen wir mit Belastung und Stress um? Stefanie Meinecke über die Fragen und Antworten.

Chloé Delaume: Das synthetische Herz

"Das synthetische Herz" ist ein sehr witziges Buch über Verführungstechniken, für die man mit fast 50 eigentlich schon zu alt ist. Es ist eine Satire über das Verblassen von Sehnsüchten, aber auch ein Roman über den Wert von Freundschaften und Schwesternschaften, die vor dem Abgrund bewahren. Rainer Hartmann über die Entdeckung aus Frankreich.

Martin Suter: Einer von Euch

Martin Suter aus der Schweiz - bekannt für seine Krimis - hat einen Roman über Fußball-Star Bastian Schweinsteiger geschrieben. Das Lustige dabei: Suter ist kein großer Fußball-Kenner - und Schweinsteiger ist kein Bücherfreund. Rainer Hartmann über das Buch, das trotzdem herausgekommen ist.

Peter Stamm: Das Archiv der Gefühle

Peter Stamm ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller. Der Autor aus der Schweiz schreibt ganz und gar nicht trocken, zumal sich seine Romane hauptsächlich um ein unerschöpfliches Thema drehen: Liebe und Leidenschaft. Rainer Hartmann aus dem SWR1-Team empfiehlt uns sein neues Buch, es heißt: "Das Archiv der Gefühle".

Weitere Buchtipps: