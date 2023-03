Fürs Oster-Nest oder zum Abschalten: Wir stellen Bücher vor zum Lesen und Verschenken u.a. von Prinz Harry oder Sheila de Liz. Baden-Württemberg liest – unsere und eure Buchtipps.

Christoph Peters: Der Sandkasten

Der für seine bissigen Kommentare bekannte Radiomoderator Kurt Siebenstädter merkt, dass seine Zeit vorbei ist. Doch als er von einer aufstrebenden Politikerin der Sozialdemokraten eine brisante Information erhält, geht er noch einmal ans Äußerste. Christoph Peters "Der Sandkasten" ist ein entlarvender und satirischer Roman über den Berliner Politikbetrieb, dessen Parallelen zur Wirklichkeit natürlich reiner Zufall sind. SWR1 Moderatorin Nicole Köster hat das Buch sehr gerne gelesen! (Luchterhand Verlag, 256 Seiten, kostet 22 Euro.)

Friedrich Dönhoff ist bekannt für seine Krimis und für seine Porträts. "Marius Müller Westernhagen – Ein Porträt" ist bewusst keine klassische Biografie. Es ist eine Annäherung an den Menschen Marius Müller Westernhagen und daran, wie der Künstler zu dem geworden ist, der er heute ist. Adrian Beric aus dem SWR1 Team findet, dass das auf den 250 Seiten eindrucksvoll beschrieben wird. (Diogenes Verlag, 256 Seiten, 25 Euro)

Tabitha Lasley: Seegang

Es ist eine Welt, die kaum einer von uns kennt, an einem Ort, wo das Leben oft kalt und unglaublich hart ist: Öl-Plattformen, riesige Stahl-Inseln im Meer, auf denen nach Öl gebohrt wird. Die Autorin Tabitha Lasley schreibt in ihrem Roman "Seegang" über die Männer, die auf diesen Bohrinseln arbeiten und darüber, was dieser Knochenjob mit ihnen macht. Dieses Buch ist echt lesenswert, findet SWR1 Moderator Rainer Hartmann. (Luchterhand Verlag, 320 Seiten, 22 Euro)

Prinz Harry: Reserve

In seiner Biografie erzählt Prinz Harry intensiv seine Sicht der Dinge und bricht dabei mit vielen royalen Tabus: Es geht um Kokain, Prügeleien und er schreibt ganz offen, was er von seiner Schwiegermutter Camilla hält. Viel wurde bereits über Prinz Harry gelästert, doch SWR Reporterin Kristina Hortenbach findet, dass man das, was Harry schreibt, ernst nehmen sollte. (Penguin Verlag, 512 Seiten, 26 Euro)

Theresa Hanning: Pantopia

Es ist eine Welt, in der es keine Kriege gibt – in der die Menschenrechte nicht nur anerkannt, sondern respektiert und eingehalten werden. Staaten gibt es nicht. Beim Einkaufen werden Produkte teurer, die eine hohe CO₂-Bilanz haben und was aus der Nähe kommt und nachhaltig hergestellt wurde, kostet weniger. Willkommen in "Pantopia" – so heißt der Science-Fiction-Roman von Theresa Hanning, den uns SWR1 Moderatorin Nicole Köster ans Herz legt. (Fischer Tor Verlag, 464 Seiten, 17 Euro)

Hendrick Groen: Damenbesuch

Für gewöhnlich treffen sich die beiden Rentner Hendrik Groen und Evert, um ein oder zwei Gläschen Eierlikör zu trinken, ein paar Häppchen zu essen und eine Partie Schach zu spielen. Doch dann taucht das Baby Christina auf, das eigentlich Sabine heißt und die beiden zerbrechen sich den Kopf darüber, wie sie das Baby am besten zu seinen Eltern zurückbringen können. Dank der kurzen Kapitel lässt sich der humorvoll geschriebene Roman "Damenbesuch" des niederländischen Autors Hendrick Groen (Pseudonym) flott lesen, findet Kristina Hortenbach. (Piper Verlag, 272 Seiten, 22 Euro)

Sheila de Liz: Girl on Fire

SWR Reporterin Kristina Hortenbach empfiehlt: Sheila de Liz: "Girl on Fire". Die Autorin schreibt mit viel Einfühlungsvermögen, was die Pubertät mit jungen Mädchen macht. Dabei geht es ums Aussehen, um Sex und die dunklen Gefühle der pubertierenden Teenies. (Rowohlt Taschenbuch Verlag, 288 Seiten, 16 Euro)

Stefan Maiwald: Der Kärntner Yeti

Wendelin Kerschbaumer, Chefinspektor der Wiener Polizei, gönnt sich – nicht ganz freiwillig – eine Auszeit. Doch auch der Luftkurort Bad Kleinkirchheim in den österreichischen Alpen lässt den Kommissar nicht zur Ruhe kommen. Grund dafür ist der Waldmann. SWR Reporterin Kristina Hortenbach findet: Der Cosy-Crime-Roman "Der Kärntner Yeti" von Stefan Maiwald liest sich genauso launig und flott wie seine anderen Bücher. (Servus Verlag, 240 Seiten, 16 Euro)

Rolf Schlenker: Ein Beil gegen Hitler

1933 ist Adolf Hitler zu Besuch in Stuttgart, als ihm buchstäblich das Wort abgeschnitten wird. "Ein Beil gegen Hitler" von Rolf Schlenker ist ein Tatsachenroman über ein Ereignis, das nur die Geschichte schreiben konnte. Für Rainer Hartmann aus dem SWR1 Team ist es ein Buch, das sich zu lesen lohnt. (Silberburg Verlag, 128 Seiten, kostet 16 Euro)

Nicola Denis: Die Tanten

Im Roman "Die Tanten" zeichnet Nicola Denis ein originelles Bild ihrer vier, in Stuttgart lebenden Tanten. Die zwischen 1907 und 1917 geborenen Frauen: Marianne, Hannele, Hilde und Irene, sind ihrer Zeit voraus. Sie gehen ihre eigenen Wege, brausen im eigenen Auto durch die Stadt, reisen durch die Weltgeschichte und lernen neue Sprachen und das alles ohne Mann an ihrer Seite. Redakteurin Silke Arning kann den Roman nur empfehlen. (Klett-Cotta Verlag, 224 Seiten, 20 Euro)

Weitere Buchtipps aus der Sendung vom 7. April:





Ursula Poznanski: Böses Licht

Trude Teige: Als Großmutter im Regen tanzte

Sven Stricker: Sörensen hat Angst

Sven Stricker: Sörensen fängt Feuer

Sven Stricker: Sörensen am Ende der Welt

Norman Ohler: Die Gleichung des Lebens

Jörg Bong: Die Flamme der Freiheit. Die deutsche Revolution 1848/1849

Josephine Tey: Nur der Mond war Zeuge

Jonathan Franzen: Crossroads

Ulrich Wickert: Die Schatten von Paris

Gil Ribeiro: Lost in Fuseta

Hal Elrod: Miracle Morning

