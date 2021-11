Laura Zacharias SWR

Lieblingsband/-titel

Egal ob „Männer“, Alkohol“ oder „Flugzeuge im Bauch“: Mit der vom vielen Abspielen schon stark knisternden Platte „Bochum“ in Dauerschleife habe ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht, seine Live-Konzerte sind bei mir seitdem immer Jahre vorher dick rot im Kalender markiert. So gehört Herbert Grönemeyer bis heute zu meinen absoluten Lieblingskünstlern. Genau wie die Pointer Sisters, deren geniale Songs ich nicht nur unter der Dusche mitschmettere – ihnen habe ich schon so manchen Kneipen-Award im Karaokesingen zu verdanken. Auf Platz Drei landet bei mir – obwohl ich beim Radio arbeite - „The Sun always Shines on TV“, von den Jungs von a-ha lasse ich ebenfalls kein Konzert aus.

Blick auf Baden-Württemberg

Als gebürtige Hannoveranerin ins „Hannover des Südens“ (Harald Schmidt über Stuttgart) neigeschmeckt und niemals bereut. Die landschaftliche Vielfalt, die kulinarischen Hochgenüsse und nicht zuletzt die herzlichen Menschen in Baden-Württemberg haben mich von Anfang an verzaubert – von Achern bis Zwiefalten habe ich das Bundesland schnell liebgewonnen. Und wenn ich jetzt mal auf Heimatbesuch im Flachland bin, dann fehlen mir schon die Hügel, die Maultaschen und das Viertele dazu.

Wenn sie nicht Moderatorin geworden wäre...

…dann hätte ich vielleicht meinen Kindheitstraum verwirklicht und wäre Opernsängerin geworden? Aber versprochen: Jegliche Kostproben meines Gesanges im Radio bleiben Ihnen erspart, die müssen höchstens die Kollegen mal ertragen, wenn das Mikrofon gerade nicht an ist.

Lieblingssprichwort/-fluch

„Nix gschwätzt, isch gnuag globt.“ Seitdem ich den kenne, weiß ich manchmal gar nicht wo hin mit dem vielen positiven Feedback …