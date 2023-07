Lesen im Urlaub: Das beste Buch für die Reise im Sommer 2023

Lesen macht den Urlaub perfekt. Wir haben Buchtipps und verraten euch, welches Buch an Pfingsten oder bei der Reise im Sommer 2023 nicht fehlen darf.

Kaum eine Neuerscheinung hat in diesem Jahr so eine Bugwelle vor sich hergeschoben wie "Noch wach". Auf Stuckrad-Barres Social Media Account haben dutzende Promis Kapitelüberschriften vorgelesen, der Inhalt: geheim.Es gab keine Vorabexemplare, nur Gerüchte. Um den Springer-Verlag soll es gehen, um die Affäre Reichelt und die toxisch-männliche Unkultur im Verlag. Bei dem ganzen drum herum wird aber eines vergessen, findet SWR1 Moderator Jochen Stöckle: Dass der Roman einfach sehr gute Literatur ist.

(Kiepenheuer & Witsch, 384 Seiten, 25 Euro)

Lioba Werrelmann: Tod in Siebenbürgen

In "Tod in Siebenbürgen" entführt die Autorin, Lioba Werrelmann, den Leser nach Rumänien in die Landschaft von Graf Dracula: nach Siebenbürgen, Transilvanien genannt. Wer Krimis mag und auch die Dracula-Geschichte, für den ist dieses Buch ein Muss. Susanne Henn aus dem SWR1 Team stellt den Kriminalroman vor. (Eichborn, 304 Seiten, 17 Euro)

Bret Easton Ellis: The Shards

Der neue Roman "The Shards" führt zurück in die Jugendzeit, in die frühen 80er. Autor Bret Easton Ellis, US-Amerikaner, wurde 1991 mit seinem Kult-Buch "American Psycho" berühmt. Mit 59 Jahren hat er dieses Frühjahr sein nächstes großes Werk rausgebracht: "The Shards" ("Die Scherben"). Extrem lesenswert, findet Rainer Hartmann aus dem SWR1 Team. (Kiepenheuer&Witsch, 736 Seiten, 28 Euro)

John Irving: Der letzte Sessellift

Die kleinwüchsige, lesbische Skifahrerin Rachel kommt schwanger nach Hause. Nach einigem Hin und Her heiratet sie den Englischlehrer – der zur Frau geworden ist. Und dann gibt es noch einen Anschlag... John Irving zeichnet in seinem Roman "Der letzte Sessellift" eine verrückte, bunte Welt. Zu verrückt, findet SWR1 Redakteurin Kristina Hortenbach. (Diogenes, 1088 Seiten, 36 Euro)

Sara Mesa: Eine Liebe

Ein Leben auf dem Land, das ist für Nat eine Flucht vor dem Leben. Der Vermieter ist unfreundlich, das Haus heruntergekommen und der Mann, der ihr helfen kann, möchte dafür eine pikante Gegenleistung. SWR1 Moderator Rainer Hartmann hat den Erfolgsroman "Un amor" ("Eine Liebe") aus Spanien von Sara Mesa gelesen und legt ihn jedem ans Herz. (Klaus Wagenbach, 192 Seiten, 23 Euro)

Ewald Arenz: Der große Sommer

Friedrich kann es nicht fassen. Die ganze Familie fährt in den Urlaub – und er muss lernen. Was erst grau und öder scheint, wird zu einem fantastischen Sommer, an den er sich noch im Alter sehnsüchtig erinnern wird. Eine Geschichte, die nachwirkt und erfüllt, findet SWR1 Moderatorin Janet Pollok. (DuMont, 320 Seiten, 12 Euro)

Jaroslav Rudiš: Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen

"Bahn-Yoga" nennt Jaroslav Rudiš seine "Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen". Darin unter anderem eine Auswahl der köstlichsten Speisen, die es in Zügen gibt. Das Buch ist eine Abenteuer-Expedition, meint SWR1 Redakteurin Silke Arning. (Piper, 256 Seiten, 16 Euro)

Heinz Strunk: Ein Sommer in Niendorf

Timmendorfer Strand statt Karibik und Schnaps statt der ersehnten Abrechnung mit der Familie. Roth ist ein "versoffener, in die Jahre gekommener Loser", dessen Welt aus den Fugen gerät. "Ein Sommer in Niendorf" ist seitenweise fast schon quälend zu lesen, meint SWR1 Reporterin Kristina Hortenbach. Schafft es die Romanfigur, aus ihrem Elend herauszukommen? (Rowohlt, 240 Seiten, 22 Euro)

Die Romane von Kent Haruf

Die Romane von Kent Haruf spielen in der Kleinstadt Holt in Colorado. An diesem fiktiven Ort irgendwo in den USA erleben ganz normale, einfache Menschen im Alltag Heldenabenteuer. Für SWR1 Moderator Jochen Klink ist eine dieser Geschichten zu lesen immer wieder so, als würde er nach Hause kommen. (Diogenes)

Jan Weiler: Älternzeit

Jan Weiler garantiert mit seinen Büchern gute Unterhaltung. In seinem Roman "Älternzeit" schildert er das Leben mit seinen inzwischen teilweise volljährigen Kindern: Nur noch sein Sohn lebt bei ihm, seine Tochter und die Ehefrau sind ausgezogen. SWR1 Reporterin Kristina Hortenbach über die kurzen Geschichten aus dem Leben des gealterten Vaters. (Heyne, 176 Seiten, 15 Euro)

Martina Clavadetscher: Vor Aller Augen

Das Bild "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" kennen viele aus dem Kunstunterricht. Gemalt hat es der niederländische Maler Jan Vermeer. Was bewegt dieses Mädchen mit dem blauen Turban und der zarten Perle am Ohr? Die Schweizer Autorin Martina Clavadetscher hat sich auf Spurensuche begeben: In ihrem Buch "Vor aller Augen" geht sie der Geschichte der Frauen nach, die auf weltberühmten Gemälden abgebildet sind. Eine clevere Idee, findet Silke Arning aus dem SWR1 Team. (Unionsverlag, 240 Seiten, 23 Euro)

Wolfgang Schorlau: Falsche Freunde – Antonio Morellos 3. Fall

Der Bestseller-Krimiautor Wolfgang Schorlau aus Baden-Württemberg hat Antonio Morellos dritten Fall rausgebracht: Der Commissario in Venedig ermittelt wieder und will zurück nach Sizilien, um die Mafia zu jagen. Aber es kommt ständig etwas dazwischen. SWR1 Reporterin Martina Klein hat den Autor getroffen. (Kiwi-Paperback, 352 Seiten, 17 Euro)