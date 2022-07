SWR1 Buchtipp: "Azzurro - Mit 100 Songs durch Italien"

per Mail teilen

Italien ist Verlangen und Widerspruch zugleich: auf der einen Seite Sehnsucht nach La Dolce Vita, auf der anderen Korruption und Mafia. Wie nähert man sich dem Land also am besten? Über Musik! Autor Eric Pfeil skizziert in seinem Buch "Azzurro" eine Reise durch den Stiefel, mit seinen 100 italienischen Lieblingssongs. Ein Reiseführer mit Musik!

Verlag Kiepenheuer & Witsch Azzurro Mit 100 Songs durch Italien Verlag: Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH ISBN: 978-3-462-04553-6

Die Musik zum Buch

Wir stellen fünf unschlagbare Songs vor, die auf keiner Italien-Playlist fehlen dürfen. Italien-Kenner Eric Pfeil erzählt die Geschichte, die hinter den Songs steckt. Und natürlich gibt's auch die komplette SWR1 Italo-Disco zum Nachhören: