Jochen Klink SWR SWR1

Lieblingsband/-titel

Jochen dreht am liebsten beim Autofahren so richtig schön laut "Pride (In the name of love)" von U2 auf.

Blick auf Baden-Württemberg

Das macht das Bundesland für ihn aus: Bodensee und Feldberg, Badischer Spargel und Linsen mit Spätzle, mehr Sonne als im Rest von Deutschland. "Mehr muss man doch nicht sagen, oder?"

Wenn er nicht Moderator geworden wäre ...

... dann vielleicht Busfahrer. Den Beruf fand er zumindest als Kind total toll.

Lieblingssprichwort/-fluch

"No ned hudle!"