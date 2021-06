Jetzt für kurze Zeit im SWR Doku Festival-Kino zu sehen: Fünf Schauspielerinnen haben an einem Casting teilgenommen, bei dem es zu sexuellen und gewaltsamen Übergriffen kam. In einem geschützten Raum ergründen die jungen Frauen gemeinsam, was damals geschah und was die Geschehnisse für ihre Gegenwart bedeuten. »The Case you« von Alison Kuhn – nominiert für den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2021. mehr...