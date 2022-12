Gewinner des Ehrenpreises für das Lebenswerk: Georg Stefan Troller

„Ein ungeheuer beeindruckender Mensch!“ Moderator Max Moor durfte dem 99-jährigen Dokumentarfilmer, Regisseur, Schriftsteller, Fernsehjournalist und Drehbuchautor Georg Stefan Troller den Ehrenpreis für das Lebenswerk überreichen! Er prägte mit seiner Art der Interviewführung die deutsche Fernseh- und Dokumentarfilmbranche.

Georg Stefan Troller hält den Laurel für sein Lebenswerk in den Händen. SWR

Neu in diesem Jahr ist die Vergabe des Ehrenpreises für das Lebenswerk. Der Preis zeichnet große Persönlichkeiten des Dokumentarfilms und ihre herausragenden Werke aus. Der Ehrenpreis für das Lebenswerk 2021 geht an Georg Stefan Troller. Der heute 99-jährige schuf beinahe ein Jahrhundert lang großartige Werke für Print, TV und Radio und hat das deutsche Fernsehen bedeutend mitgeprägt. Bekannt wurde er durch seine Sendung „Pariser Journal“, in welcher er ganz Deutschland Geschichten aus und über Paris näherbrachte. Im Auftrag des WDR streifte er durch die Stadt der Liebe und zeigte, dass sie noch viel mehr ist als das. Er porträtierte die unterschiedlichsten Personen und brachte französisches Flair in die deutschen Wohnzimmer. Für das ZDF drehte er ab 1972 bis 1993 ganze 70 Personenbeschreibungen. Er porträtierte die verschiedensten Menschen – darunter Prominente wie Muhammad Ali, aber auch Unbekannte mit tiefgründigen Geschichten. Viele weitere Dokumentar-, Essay- und Spielfilme entstanden außerhalb der Reihe. Durch seine subjektive Befragungsweise hob er sich von anderen Journalisten und Dokumentarfilmern ab. Anfangs wurde er dafür kritisiert, denn Dokumentationen sollten stets das Gebot der Neutralität erfüllen. Doch er setzte sich mit seiner beharrlichen und tiefsinnigen Art der Interviewführung durch und trug deutlich zur Stilbildung bei. Für viele Journalist*innen und Dokumentarfilmer*innen wurde seine Erzählweise zum Vorbild. Dadurch hat er das deutsche Fernsehen und die Dokumentarfilmbranche bedeutend geprägt.