Gewinner in der Kategorie Musik: „Helmut Lachenmann – My Way“

"Helmut Lachenmann öffnet Augen, Ohren, Herzen, indem er Musik ganz eigen, mutig und provozierend-verunsichernd gestaltet“, so die Musikjury. Sie kürt Wiebke Pöpel mit ihrem Film „Helmut Lachenmann – My Way“ zur Gewinnerin des Musikpreises!

Mit 5.000 Euro verbunden ist der Musikpreis der Opus GmbH, der dieses Jahr an Wiebke Pöpel für »Helmut Lachenmann - My Way« vergeben wird. Wer Helmut Lachenmanns Musik verstehen will, muss lernen, auf eine andere Art zu Hören. Dies lehrt der Film auf beinahe beiläufige und daher besonders gekonnte Art. Es geht dabei nicht um neue Klänge, sondern um ein immer wieder anders eingerichtetes Wahrnehmen. Der Film erzählt den Lebensweg des Komponisten und begleitet ihn bei Proben mit Sir Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern, in Leonberg, auf den Spuren seiner Lehrzeit bei Luigi Nono, am Opernhaus Zürich sowie in seinem Refugium hoch über dem Lago Maggiore. Auszug aus der Jury-Begründung: „Lachenmann hat viel erlebt und Viele und Vieles bewegt. […] So viel Ausgesprochenes bleibt hängen und hat dabei das Potential, den Umgang mit der (eigenen) Kreativität zu verändern. […] Helmut Lachenmann öffnet Augen, Ohren, Herzen, indem er Musik ganz eigen, mutig und provozierend-verunsichernd gestaltet.“