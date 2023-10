Woher kommt der Ausdruck "unter die Haube kommen"?

per Mail teilen

Wenn die Jagd vorbei ist, bekommt der Falke eine Lederhaube übergestülpt. Hat man das übertragen auf die Ehe – dass die verheirateten Frauen "unter die Haube kommen", weil die "Jagd" dann vorbei ist?

Giordano Bruno sagte einmal: "Se non è vero, è ben trovato." Also: "Ist es auch nicht wahr, so ist es doch gut erfunden." – Und diese Geschichte mit der Jagd scheint doch auch ein bisschen weit hergeholt.

Viele Gästeführer reagieren enttäuscht und fürchten, ihre Geschichten nicht mehr weitererzählen zu können. Aber das sollen sie meiner Meinung nach ruhig tun. Sie sollten allerdings dazu den Status der Wahrhaftigkeit oder Wahrscheinlichkeit angeben.

Nur verheiratete Frauen durften Hauben tragen

Es ist im späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit völlig üblich, dass unverheiratete bürgerliche Frauen keine Brautkronen oder Brauthauben tragen durften – etwa in Franken, wo ich zu Hause bin. Die Haube war die Zier einer verheirateten Frau und nur durch den Akt der Verheiratung war die Frau berechtigt, die Haube zu tragen.