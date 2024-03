Perseverance soll Gestein sammeln, in Probenröhrchen verpacken und auf der Marsoberfläche ablegen. Später soll ein europäischer Rover kommen – USA und ESA teilen sich die Arbeit – diese Proben einsammeln und zu einem Startplatz bringen. Dort wird ein US-amerikanischer Lander stehen, der in der Lage ist, eine Rakete mitsamt den Proben in die Mars-Umlaufbahn zu schießen. Von Uwe Gradwohl | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0